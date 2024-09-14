Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярослав БОГУНОВ: «Недобрали очков там, где должны были набирать»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 15:40 |
137
0

Ярослав БОГУНОВ: «Недобрали очков там, где должны были набирать»

Хавбек «Ингульца» – о поражении от «Черноморца»

14 сентября 2024, 15:40 |
137
0
Ярослав БОГУНОВ: «Недобрали очков там, где должны были набирать»
ФК Ингулец. Ярослав Богунов

Полузащитник «Ингульца» Ярослав Богунов в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от матча шестого тура УПЛ против «Черноморца» (поражение 0:1):

– Обидно, не по игре проиграли, но это футбол.

– За последние две недели было очень много новостей вокруг клуба. Как это повлияло на команду?
– Нас это не касается. Мы тренировались и готовились в обычном режиме. Мы, конечно, следили за новостями, но пусть они там разбираются, наше дело – играть и тренироваться.

– Место в турнирной таблице («Ингулец» на данный момент идет 14-м, – прим. Sport.ua) как-то давит на вас?
– Возможно и давит, но вы сами все видите: с «Зарей» поражение не по игре… Недобрали очков там, где должны были набирать, к сожалению. А так – двигаемся дальше. Каждую следующую игру надо выигрывать.

По теме:
Черноморец – Ингулец – 1:0. Шедевр в концовке. Видео гола и обзор матча
Жирная точка. Черноморец вырвал победу над Ингульцом
Заря – Динамо. Шапаренко начнет матч в запасе
Ингулец Черноморец Одесса Черноморец - Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ярослав Богунов
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
Бокс | 14 сентября 2024, 08:05 1
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе

Легендарный боксер выделил Теренса Кроуфорда

Пенальти и два гола в первом тайме. Манчестер Юнайтед выиграл в матче АПЛ
Футбол | 14 сентября 2024, 16:29 0
Пенальти и два гола в первом тайме. Манчестер Юнайтед выиграл в матче АПЛ
Пенальти и два гола в первом тайме. Манчестер Юнайтед выиграл в матче АПЛ

Команда сумела одолеть Саутгемптон

Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
Другие виды | 13.09.2024, 23:59
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
Шахматная Олимпиада. Двойная победа: Иванчук проиграл, но команда выручила
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
Футбол | 14.09.2024, 09:31
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Футбол | 14.09.2024, 14:22
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
13.09.2024, 08:28 9
Футбол
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
13.09.2024, 00:10 3
Футбол
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
13.09.2024, 15:20 1
Футбол
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
12.09.2024, 16:39 38
Футбол
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
13.09.2024, 11:26 30
Бокс
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
12.09.2024, 20:25 3
Другие виды
Не Рафа. Дядя Надаля назвал лучшего теннисиста из Большой тройки
Не Рафа. Дядя Надаля назвал лучшего теннисиста из Большой тройки
12.09.2024, 17:45 6
Теннис
Шахматная Олимпиада. Разгром Уругвая, у женщин – трудная победа над Литвой
Шахматная Олимпиада. Разгром Уругвая, у женщин – трудная победа над Литвой
12.09.2024, 23:23
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем