Ярослав БОГУНОВ: «Недобрали очков там, где должны были набирать»

Полузащитник «Ингульца» Ярослав Богунов в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от матча шестого тура УПЛ против «Черноморца» (поражение 0:1):

– Обидно, не по игре проиграли, но это футбол.

– За последние две недели было очень много новостей вокруг клуба. Как это повлияло на команду?

– Нас это не касается. Мы тренировались и готовились в обычном режиме. Мы, конечно, следили за новостями, но пусть они там разбираются, наше дело – играть и тренироваться.

– Место в турнирной таблице («Ингулец» на данный момент идет 14-м, – прим. Sport.ua) как-то давит на вас?

– Возможно и давит, но вы сами все видите: с «Зарей» поражение не по игре… Недобрали очков там, где должны были набирать, к сожалению. А так – двигаемся дальше. Каждую следующую игру надо выигрывать.