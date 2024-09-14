Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шевченко объяснил, почему Украине очень важно выйти на ЧМ-2026
Сборная УКРАИНЫ
14 сентября 2024, 15:29 |
852
5

Шевченко объяснил, почему Украине очень важно выйти на ЧМ-2026

Команде Сергея Реброва предстоит оправдать ожидания нации

14 сентября 2024, 15:29 |
852
5
Шевченко объяснил, почему Украине очень важно выйти на ЧМ-2026
facebook.com/uafukraine. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко в общении с мексиканскими журналистами рассказал о важности решения задачи, поставленной им перед национальной сборной – выхода на чемпионат мира-2026, финальная часть которого состоится на полях США, Канады и Мексики.

«Я президент Украинской ассоциации футбола. Я стараюсь делать свою работу как можно лучше и тем самым поддерживать свою страну. Сейчас самое главное: поддержать украинский народ. Именно поэтому я занимался сбором средств, занимался благотворительной деятельностью. Мы поддержали реконструкцию некоторых школ и больниц. Я знаю, что мы выиграем войну, но нельзя отрицать, что всем очень тяжело. Тем не менее, нет другого пути, кроме как оставаться едиными».

«Каковы мои ожидания? У меня их много, потому что, помимо футбола, мы понимаем, что такие соревнования, как чемпионат Европы или чемпионат мира, – это отличные показательные выступления. Если нам удастся пройти квалификацию, чемпионат мира станет очень важным этапом для продвижения нашей страны, для того, чтобы поговорить о ней, объяснить, что происходит, и посмотреть, как мы можем поддержать дело Украины. В спортивном плане это также станет отличной площадкой для наших игроков, чтобы продемонстрировать свой талант. Мы можем воспользоваться турниром, чтобы еще больше объединить людей», – сказал Шевченко.

Напомним, в двух стартовых матчах Лиги наций-2024/25 сборная Украины неожиданно потерпела два поражения – от Албании (1:2) и Чехии (2:3).

По теме:
«Внимание на агентов». Эксперт объяснил, почему не нужно увольнять Реброва
Неумеха или есть талант? Известный коуч высказался о способностях Реброва
Иван БАЛАН: «Сборная Грузии отличается заоблочной отдачей»
Андрей Шевченко ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола российско-украинская война
Алексей Сливченко Источник: Excelsior
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
Другие виды | 13 сентября 2024, 23:50 5
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги

Ярослава получила чек в 30 тысяч долларов в Брюсселе

ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
Футбол | 13 сентября 2024, 22:56 30
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо

Резо Чохонелидзе прекратил сотрудничество с киевским клубом

Ливерпуль – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 14.09.2024, 16:21
Ливерпуль – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Другие виды | 13.09.2024, 22:35
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Шахтер – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14.09.2024, 15:45
Шахтер – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
contr
Ти краще розкажи як ти Королевській пиз.у лизав а Медведчуку сраку сепар  грьобаний !
Ответить
+1
DK1970
Як на мене, краще б не виходили на те евро. Одні розчарування. 
Ответить
+1
roman75zpr
Ну дякуємо, що пояснив, а то ї гадки не мали...
Ответить
+1
Андрій Лупак
Із такими результатами та грою (і зокрема тренером та функціонерами) ми чемпіонату світу не побачимо.
Ответить
+1
Vovan78
Так звичайно, благодійність, збирання коштів, реконструкція і відновлення це дуже важливо сьогодні. І те що цим займається федерація футболу ще раз підтверджує, що наша сила в єдинстві. Але крім фінансової підтримки є ще й моральна. А гра нашої збірної сьогодні ніяк не може додати позитивних емоцій нашим людям. Та і демонструючи таку гру збірна навряд чи вийде на ЧС, тому ця платформа  буде закрита для того щоб доносити людям меседж про те що відбувається в нашій країні. А отже, така гра збірної це не що інше, як нехтування національними інтересами, як що так роздумувати з огляду на слова Шевченка.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
13.09.2024, 00:10 3
Футбол
Не Рафа. Дядя Надаля назвал лучшего теннисиста из Большой тройки
Не Рафа. Дядя Надаля назвал лучшего теннисиста из Большой тройки
12.09.2024, 17:45 6
Теннис
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
14.09.2024, 14:22
Футбол
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
Брэдли назвал самого мастеровитого боксера в истории. Он – чемпион мира
14.09.2024, 02:15
Бокс
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
14.09.2024, 08:05 1
Бокс
Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
13.09.2024, 19:01 1
Другие виды
Роналду признался, чего никогда не позволит своим детям в отношении себя
Роналду признался, чего никогда не позволит своим детям в отношении себя
13.09.2024, 09:49
Футбол
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
13.09.2024, 10:45 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем