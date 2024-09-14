Шевченко объяснил, почему Украине очень важно выйти на ЧМ-2026

Президент УАФ Андрей Шевченко в общении с мексиканскими журналистами рассказал о важности решения задачи, поставленной им перед национальной сборной – выхода на чемпионат мира-2026, финальная часть которого состоится на полях США, Канады и Мексики.

«Я президент Украинской ассоциации футбола. Я стараюсь делать свою работу как можно лучше и тем самым поддерживать свою страну. Сейчас самое главное: поддержать украинский народ. Именно поэтому я занимался сбором средств, занимался благотворительной деятельностью. Мы поддержали реконструкцию некоторых школ и больниц. Я знаю, что мы выиграем войну, но нельзя отрицать, что всем очень тяжело. Тем не менее, нет другого пути, кроме как оставаться едиными».

«Каковы мои ожидания? У меня их много, потому что, помимо футбола, мы понимаем, что такие соревнования, как чемпионат Европы или чемпионат мира, – это отличные показательные выступления. Если нам удастся пройти квалификацию, чемпионат мира станет очень важным этапом для продвижения нашей страны, для того, чтобы поговорить о ней, объяснить, что происходит, и посмотреть, как мы можем поддержать дело Украины. В спортивном плане это также станет отличной площадкой для наших игроков, чтобы продемонстрировать свой талант. Мы можем воспользоваться турниром, чтобы еще больше объединить людей», – сказал Шевченко.

Напомним, в двух стартовых матчах Лиги наций-2024/25 сборная Украины неожиданно потерпела два поражения – от Албании (1:2) и Чехии (2:3).