Заря – Динамо. Шапаренко начнет матч в запасе

Сегодня, 14 сентября луганская «Заря» в шестом туре УПЛ в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского примет «Динамо». Начало встречи – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Джордан, Башич, Тронтель, Мичин, Дришлюк, Хахлев, Кирюханцев, Антюх, Будковский

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Бражко, Биловар, Тымчик, Пихаленок, Михайленко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат