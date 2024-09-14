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  4. Заря – Динамо. Шапаренко начнет матч в запасе
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 14:37 |
1022
4

Заря – Динамо. Шапаренко начнет матч в запасе

Стало известны стартовые составы на поединок

14 сентября 2024, 14:37 |
1022
4
Заря – Динамо. Шапаренко начнет матч в запасе
ФК Динамо Киев

Сегодня, 14 сентября луганская «Заря» в шестом туре УПЛ в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского примет «Динамо». Начало встречи – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Джордан, Башич, Тронтель, Мичин, Дришлюк, Хахлев, Кирюханцев, Антюх, Будковский

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Бражко, Биловар, Тымчик, Пихаленок, Михайленко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат

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Заря Луганск Динамо Киев Заря - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 5
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ZANREGENT1993
Ещё бы Герреро, но ок.
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0
Gargantua81
Бражко центрбек?  ну это напрашивалось.
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0
Отаман
Супряги навіть в запасі немає, злякалася зоря що він може три голи забити в цій договірній грі з фк гуньдяй суркіса 
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0
DK1961
Достаточно необычно. Бражко центрбек?! А Михавко даже в запасе нет, может травма?
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0
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