Украина. Премьер лига14 сентября 2024, 14:37 |
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Заря – Динамо. Шапаренко начнет матч в запасе
Стало известны стартовые составы на поединок
14 сентября 2024, 14:37 |
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Сегодня, 14 сентября луганская «Заря» в шестом туре УПЛ в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского примет «Динамо». Начало встречи – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Заря»: Турбаевский, Вантух, Джордан, Башич, Тронтель, Мичин, Дришлюк, Хахлев, Кирюханцев, Антюх, Будковский
«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Бражко, Биловар, Тымчик, Пихаленок, Михайленко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат
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Комментарии 5
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Ещё бы Герреро, но ок.
Бражко центрбек? ну это напрашивалось.
Супряги навіть в запасі немає, злякалася зоря що він може три голи забити в цій договірній грі з фк гуньдяй суркіса
Достаточно необычно. Бражко центрбек?! А Михавко даже в запасе нет, может травма?
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