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  4. Микель АРТЕТА: «Стерлинг мечтал о звонке от меня»
Англия
14 сентября 2024, 14:25 |
265
0

Микель АРТЕТА: «Стерлинг мечтал о звонке от меня»

Тренер «Арсенала» – о подписании вингера сборной Англии

14 сентября 2024, 14:25 |
265
0
Микель АРТЕТА: «Стерлинг мечтал о звонке от меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Арета заявил, что ему не приходилось долго убеждать вингера сборной Англии Рахима Стерлинга покинуть «Челси»:

«Первые слова, которые сказал мне Рахим Стерлинг, были: я мечтал об этом звонке! Вот и все.

Он уже думал присоединиться к нам, поэтому разговор был достаточно легким, чтобы быть честным… он действительно хотел присоединиться к нам», – цитирует 42-летнего испанского специалиста известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее Артета продлил контракт с «Арсеналом».

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Микель Артета Арсенал Лондон Рахим Стерлинг
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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