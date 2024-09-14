Микель АРТЕТА: «Стерлинг мечтал о звонке от меня»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Арета заявил, что ему не приходилось долго убеждать вингера сборной Англии Рахима Стерлинга покинуть «Челси»:

«Первые слова, которые сказал мне Рахим Стерлинг, были: я мечтал об этом звонке! Вот и все.

Он уже думал присоединиться к нам, поэтому разговор был достаточно легким, чтобы быть честным… он действительно хотел присоединиться к нам», – цитирует 42-летнего испанского специалиста известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее Артета продлил контракт с «Арсеналом».