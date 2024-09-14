Микель АРТЕТА: «Стерлинг мечтал о звонке от меня»
Тренер «Арсенала» – о подписании вингера сборной Англии
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Арета заявил, что ему не приходилось долго убеждать вингера сборной Англии Рахима Стерлинга покинуть «Челси»:
«Первые слова, которые сказал мне Рахим Стерлинг, были: я мечтал об этом звонке! Вот и все.
Он уже думал присоединиться к нам, поэтому разговор был достаточно легким, чтобы быть честным… он действительно хотел присоединиться к нам», – цитирует 42-летнего испанского специалиста известный инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее Артета продлил контракт с «Арсеналом».
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