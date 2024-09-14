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14 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 14:05
133
0

БЕЛИК: «Призвал ребят отложить мысли об игре с Болоньей U-19»

Наставник «Шахтера» U-19 дал комментарий после игры с «Карпатами» U-19

14 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 14:05
133
0
БЕЛИК: «Призвал ребят отложить мысли об игре с Болоньей U-19»
ФК Шахтер. Алексей Белик

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик дал комментарий после игры с «Карпатами» U-19 (2:1):

– Очень сложный матч для команды, и мы ожидали этого. Конечно, каждый тренер хочет добиваться результата с меньшими затратами нервов и эмоций, но это футбол, и если бы еще до игры можно было предсказать развитие событий, я все равно выбрал бы именно такой поединок, где победа одерживается на характере, особенно перед стартом Юношеской лиги УЕФА, чем когда она дается легко. Мы играли против хорошего, агрессивного соперника с хорошо подготовленными исполнителями. Перед матчем я призвал ребят отложить мысли об игре с «Болоньей» U-19 и сосредоточиться на встрече с «Карпатами» U-19. Как и ожидали, поединок оказался сложным и прекрасно, что он завершился нашей победой. Теперь будем готовиться к встрече с «Болоньей».

– Какой главный итог можно сделать после волевой победы над «Карпатами» U-19 в преддверии первого матча в Юношеской лиге УЕФА?

– К примеру, представим, что сегодня мы могли бы легко победить «Карпаты» U-19, а в Юношеской лиге УЕФА, учитывая предварительные результаты, были бы несколько расслабленными, думали, что уже чего-то достигли и можем спокойно победить любую команду. Но это не так. В первом тайме было видно, что некоторые игроки не были достаточно мотивированными, не прибавляли команде скорости. Хочу подчеркнуть, что невозможно победить соперника без должной самоотдачи, мотивации, скорости и интеллекта. Во втором тайме мы перестроились и фактически закрыли соперника на его половине поля. Стали быстрее передвигаться с мячом, игроки стали лучше взаимодействовать между собой, что позволило нам изменить рисунок игры. Надеюсь, после такой тяжело одержанной победы футболисты поймут, что в каждой игре нужно выкладываться по полной, независимо от соперника. Мы не имеем права терять очки, однако такие матчи перед Юношеской лигой УЕФА, возможно даже необходимы, чтобы команда должным образом активизировалась. Я всегда открыт для разговора с каждым футболистом независимо от его позиции, хочу помочь каждому, однако, если кто-то будет ставить себя выше команды, он не будет играть.

– Ростислав Баглай во втором матче подряд спас команду после удара с пенальти. Можно ли считать его сейв переломным моментом?

– На то он и голкипер, чтобы помогать команде. Спасибо, ведь мы были в шаге от поражения. В конце матча ребята, жертвуя своим здоровьем, буквально легли костьми против навесов и прострелов в штрафную. Хочу отметить, что именно в конце, после момента с отбитым пенальти, ребята начали чувствовать, что можем победить, и все выложились максимально. Благо, поединок завершился нашей победой.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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