Де Брюйне может завершить карьеру в сборной Бельгии
Тедеско пытается переубедить хавбека
Звездный полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может завершить карьеру в сборной Бельгии.
Де Брюйне публично раскритиковал партнеров по команде после поражения 0:2 от Франции в Лиге наций. Бельгийские СМИ считают, что после этого он намерен уйти из сборной.
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско надеется переубедить Де Брюйне. В ближайшее время он либо поговорит с ним по телефону, либо полетит в Англию, чтобы встретиться с 33-летним хавбеком.
Напомним, ранее из-за конфликта с Тедеско из сборной Бельгии ушел Тибо Куртуа.
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