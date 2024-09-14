Звездный полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может завершить карьеру в сборной Бельгии.

Де Брюйне публично раскритиковал партнеров по команде после поражения 0:2 от Франции в Лиге наций. Бельгийские СМИ считают, что после этого он намерен уйти из сборной.

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско надеется переубедить Де Брюйне. В ближайшее время он либо поговорит с ним по телефону, либо полетит в Англию, чтобы встретиться с 33-летним хавбеком.

Напомним, ранее из-за конфликта с Тедеско из сборной Бельгии ушел Тибо Куртуа.