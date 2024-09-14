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  4. Де Брюйне может завершить карьеру в сборной Бельгии
Лига наций
14 сентября 2024, 14:01 |
235
0

Де Брюйне может завершить карьеру в сборной Бельгии

Тедеско пытается переубедить хавбека

14 сентября 2024, 14:01 |
235
0
Де Брюйне может завершить карьеру в сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Звездный полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может завершить карьеру в сборной Бельгии.

Де Брюйне публично раскритиковал партнеров по команде после поражения 0:2 от Франции в Лиге наций. Бельгийские СМИ считают, что после этого он намерен уйти из сборной.

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско надеется переубедить Де Брюйне. В ближайшее время он либо поговорит с ним по телефону, либо полетит в Англию, чтобы встретиться с 33-летним хавбеком.

Напомним, ранее из-за конфликта с Тедеско из сборной Бельгии ушел Тибо Куртуа.

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Кевин де Брюйне Доменико Тедеско сборная Бельгии по футболу завершение карьеры
Олег Дидух Источник: Het Nieuwsblad
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