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  4. Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Бельгия уже не так хороша, как в 2018 году»
Лига наций
10 сентября 2024, 15:39 |
375
0

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Бельгия уже не так хороша, как в 2018 году»

Хавбек сборной Бельгии – о поражении от Франции

10 сентября 2024, 15:39 |
375
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Бельгия уже не так хороша, как в 2018 году»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился впечатлениями от матча второго тура Лиги наций против Франции (поражение 0:2):

«Не могу сказать, что пошло не так. Я уже говорил об этом с командой в перерыве и не могу повторять это в СМИ, но мы должны быть лучше во всех отношениях. Если стандарт, которого мы хотим достичь, — быть лучшими, но мы уже недостаточно хороши, чтобы достичь этого уровня, то нужно выложиться по полной. Если не сделать хотя бы это - все кончено.

Я могу принять, что мы не так хороши, как в 2018 году. Я был первым, кто это увидел, но другие вещи неприемлемы. Не буду говорить какие. Нас слишком много в оборонительной линии. Если оставаться с шестью игроками в защите - теряется связь. Но что есть, то есть. Дело не в переходе из обороны в атаку, а в людях, которые не выполняют свои задачи».

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Кевин де Брюйне сборная Бельгии по футболу сборная Франции по футболу Франция - Бельгия Лига наций
Олег Дидух Источник: ESPN
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