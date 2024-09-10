Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Бельгия уже не так хороша, как в 2018 году»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился впечатлениями от матча второго тура Лиги наций против Франции (поражение 0:2):

«Не могу сказать, что пошло не так. Я уже говорил об этом с командой в перерыве и не могу повторять это в СМИ, но мы должны быть лучше во всех отношениях. Если стандарт, которого мы хотим достичь, — быть лучшими, но мы уже недостаточно хороши, чтобы достичь этого уровня, то нужно выложиться по полной. Если не сделать хотя бы это - все кончено.

Я могу принять, что мы не так хороши, как в 2018 году. Я был первым, кто это увидел, но другие вещи неприемлемы. Не буду говорить какие. Нас слишком много в оборонительной линии. Если оставаться с шестью игроками в защите - теряется связь. Но что есть, то есть. Дело не в переходе из обороны в атаку, а в людях, которые не выполняют свои задачи».