БАБИЧ: «В ближайшее время приглашать новых футболистов не будем»

Одесский «Черноморец», который летом покинули 20 футболистов, вынужден был провести активную работу на селекционно-трансферной ниве и потребность в привлечении новых исполнителей на данный момент не стоит.

«В период межсезонья и уже в ходе чемпионата в команде появилась группа футболистов, часть из которых стала полноправными членами нашего клуба, а другая часть будет играть в «Черноморце» в аренде. Поэтому в ближайшее время приглашать новых игроков не будем. Сейчас у нас футболистов достаточно, на два состава. Надеюсь, что они помогут нашей команде в турнирных делах».

В процессе заполнения кадровых вакансий в период с конца июня до начала сентября «Черноморец» пригласил в свои ряды 23 футболистов. Это является рекордом в истории клуба как советского, так и украинского футбола.

«Черноморец» – «Ингулец» – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE