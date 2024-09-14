БАБИЧ: «В ближайшее время приглашать новых футболистов не будем»
Кадровые вакансии у одесситов пока заполнены
Одесский «Черноморец», который летом покинули 20 футболистов, вынужден был провести активную работу на селекционно-трансферной ниве и потребность в привлечении новых исполнителей на данный момент не стоит.
«В период межсезонья и уже в ходе чемпионата в команде появилась группа футболистов, часть из которых стала полноправными членами нашего клуба, а другая часть будет играть в «Черноморце» в аренде. Поэтому в ближайшее время приглашать новых игроков не будем. Сейчас у нас футболистов достаточно, на два состава. Надеюсь, что они помогут нашей команде в турнирных делах».
В процессе заполнения кадровых вакансий в период с конца июня до начала сентября «Черноморец» пригласил в свои ряды 23 футболистов. Это является рекордом в истории клуба как советского, так и украинского футбола.
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