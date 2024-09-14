Дижон. Подрез проиграла в финале турнира ITF

Украинская теннисистка Вероника Подрез не сумела выиграть грунтовый турнир ITF W15 во французском Дижоне.

В финале 17-летняя первая сеянная украинка в двух сетах проиграла второй сеянной немке Фабьенн Геттварт. Матч продолжался 1 час и 12 минут.

Дижон (Франция), ITF W15, хард. Финал

Вероника Подрез (Украина, 1) – Фабьенн Геттварт (Германия, 2) – 4:6, 1:6

Вчера в полуфинале турнира в Дижоне Подрез обыграла француженку Астрид Скотт.