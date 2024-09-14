ITF14 сентября 2024, 13:08 | Обновлено 14 сентября 2024, 13:23
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Дижон. Подрез проиграла в финале турнира ITF
Украинка уступила Фабьенн Геттварт
14 сентября 2024, 13:08 | Обновлено 14 сентября 2024, 13:23
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Украинская теннисистка Вероника Подрез не сумела выиграть грунтовый турнир ITF W15 во французском Дижоне.
В финале 17-летняя первая сеянная украинка в двух сетах проиграла второй сеянной немке Фабьенн Геттварт. Матч продолжался 1 час и 12 минут.
Дижон (Франция), ITF W15, хард. Финал
Вероника Подрез (Украина, 1) – Фабьенн Геттварт (Германия, 2) – 4:6, 1:6
Вчера в полуфинале турнира в Дижоне Подрез обыграла француженку Астрид Скотт.
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