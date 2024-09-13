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  4. 9-я победа подряд. Подрез вышла в финал турнира ITF во Франции
WTA
13 сентября 2024, 16:28 |
88
0

9-я победа подряд. Подрез вышла в финал турнира ITF во Франции

Вероника продолжает успешные выступления в сентябре

13 сентября 2024, 16:28 |
88
0
9-я победа подряд. Подрез вышла в финал турнира ITF во Франции
Instagram. Вероника Подрез

Украинская теннисистка Вероника Подрез (№451 WTA) вышла в финал грунтового турнира ITF W15 в Дижоне (Франция).

В полуфинальном матче 17-летняя украинка, посеянная под первым номером, разгромила француженку Астрид Сиротт (№1225 WTA).

Дижон. 1/2 финала
Вероника Подрез (Украина, 1) – Астрид Сиротт (Франция) – 6:1, 6:1

В финале Вероника сразится против второй сеяной Фабьенн Геттварт из Германии (№567 WTA).

На прошлой неделе Подрез завоевала четвертый титул ITF, став лучшей в Динаре (Франция).

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Вероника Подрез
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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