9-я победа подряд. Подрез вышла в финал турнира ITF во Франции
Вероника продолжает успешные выступления в сентябре
Украинская теннисистка Вероника Подрез (№451 WTA) вышла в финал грунтового турнира ITF W15 в Дижоне (Франция).
В полуфинальном матче 17-летняя украинка, посеянная под первым номером, разгромила француженку Астрид Сиротт (№1225 WTA).
Дижон. 1/2 финала
Вероника Подрез (Украина, 1) – Астрид Сиротт (Франция) – 6:1, 6:1
В финале Вероника сразится против второй сеяной Фабьенн Геттварт из Германии (№567 WTA).
На прошлой неделе Подрез завоевала четвертый титул ITF, став лучшей в Динаре (Франция).
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