Сеул. Костюк узнала первую соперницу

Первая ракетка Украины Марта Костюк на следующей неделе выступит на хардовом турнире WTA в Сеуле, который пройдет с 16 по 22 сентября.

Украинская спортсменка в первом раунде встретится с представительницей Нидерландов Аранчей Рус. Ранее они встречались дважды, счет личных встреч – 1:1. Рус победила в 2018 году в первом раунде турнира WTA 250 в Ташкенте, а Костюк взяла реванш в следующем году в четвертьфинале турнира ITF W60 в испанской Валенсии.

Напомним, Костюк на данный момент занимает 18-е место в рейтинге WTA.