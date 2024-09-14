Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сеул. Костюк узнала первую соперницу
WTA
14 сентября 2024, 12:48 | Обновлено 14 сентября 2024, 12:58
587
0

Сеул. Костюк узнала первую соперницу

Украинка получила пятый номер посева

14 сентября 2024, 12:48 | Обновлено 14 сентября 2024, 12:58
587
0
Сеул. Костюк узнала первую соперницу
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк на следующей неделе выступит на хардовом турнире WTA в Сеуле, который пройдет с 16 по 22 сентября.

Украинская спортсменка в первом раунде встретится с представительницей Нидерландов Аранчей Рус. Ранее они встречались дважды, счет личных встреч – 1:1. Рус победила в 2018 году в первом раунде турнира WTA 250 в Ташкенте, а Костюк взяла реванш в следующем году в четвертьфинале турнира ITF W60 в испанской Валенсии.

Напомним, Костюк на данный момент занимает 18-е место в рейтинге WTA.

По теме:
Звезду Южная Корея не увидит. Свентек снялась с турнира в Сеуле
С огромным отрывом. Назван самый высокооплачиваемый спортсмен Украины
Рейтинг WTA. Людмила Киченок обновила национальный рекорд
Марта Костюк WTA Сеул Аранча Рус
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Футбол | 14 сентября 2024, 08:08 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украина Заря – Динамо

14 сентября в 15:30 состоится матч 6-го тура УПЛ

Израиль – Украина – 2:0. Лидера разгромили. Сачко проиграл Цукерману
Теннис | 13 сентября 2024, 23:05 11
Израиль – Украина – 2:0. Лидера разгромили. Сачко проиграл Цукерману
Израиль – Украина – 2:0. Лидера разгромили. Сачко проиграл Цукерману

Виталий во втором поединке матче противостояния Кубка Дэвиса уступил в двух сетах

Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Другие виды | 13.09.2024, 22:35
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом до 2030 года
Футбол | 13.09.2024, 15:26
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом до 2030 года
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом до 2030 года
Шахтер – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14.09.2024, 07:05
Шахтер – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
13.09.2024, 23:50 5
Другие виды
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
12.09.2024, 08:08 3
Бокс
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
12.09.2024, 09:57 8
Футбол
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
13.09.2024, 13:30 43
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
12.09.2024, 14:39 24
Футбол
Мерсер рассказал, кто был лучше: Владимир Кличко или Леннокс Льюис
Мерсер рассказал, кто был лучше: Владимир Кличко или Леннокс Льюис
12.09.2024, 08:45 2
Бокс
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
Украинец вернулся из Польши и в первой игре оформил хет-трик
13.09.2024, 15:20 1
Футбол
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
12.09.2024, 15:35 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем