Рейтинг WTA. Людмила Киченок обновила национальный рекорд

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга после завершения US Open.

Финалистка турнира Джессика Пегула вернулась в топ-3, посторив лучший результата в карьере. Прошлогодняя победительница Коко Гофф опустилась на шестую строчку.

В первую десятку ворвалась полуфиналистка американского мейджора Эмма Наварро, она теперь восьмая. Алена Остапенко покинула топ-10.

Топ-10 рейтинга WTA

После US Open немного поднялись в рейтинге Марта Костюк, Ангелина Калинина, Дарья Снигур, Катарина Завацкая, и Катерина Байндл. Сразу на 16 позиций вверх прыгнула Юлия Стародубцева. Немного опустились Леся Цуренко и Анастасия Соболева. Элина Свитолина и Даяна Ястремская сохранили позиции.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок после завоевания титул в женском парном разряде поднялась на пятое место в мировом рейтинге, обновив национальный рекорд. Кроме этого, Люда досрочно отобралась на Итоговый турнир WTA. Также удалось улучшить свое положение сестрам Колб, Стародубцевой и Ястремской. Костюк, Калинина и Надежда Киченок потеряли позиции.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке WTA победительница US Open Арина Соболенко поближе подобралась к Иге Свёнтек и также гарантировала себе участие в Итоговом турнире.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в Чемпионской гонке свое положение улучшили только Свитолина, Стародубцева и Байндл. У остальных – со знаком «минус».

Украинки в Чемпионской гонке WTA