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  4. Рейтинг WTA. Людмила Киченок обновила национальный рекорд
WTA
09 сентября 2024, 12:22 |
243
1

Рейтинг WTA. Людмила Киченок обновила национальный рекорд

Костюк поднялась на одну строчку, Свитолина и Ястремская сохранили позиции

09 сентября 2024, 12:22 |
243
1
Рейтинг WTA. Людмила Киченок обновила национальный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга после завершения US Open.

Финалистка турнира Джессика Пегула вернулась в топ-3, посторив лучший результата в карьере. Прошлогодняя победительница Коко Гофф опустилась на шестую строчку.

В первую десятку ворвалась полуфиналистка американского мейджора Эмма Наварро, она теперь восьмая. Алена Остапенко покинула топ-10.

Топ-10 рейтинга WTA

После US Open немного поднялись в рейтинге Марта Костюк, Ангелина Калинина, Дарья Снигур, Катарина Завацкая, и Катерина Байндл. Сразу на 16 позиций вверх прыгнула Юлия Стародубцева. Немного опустились Леся Цуренко и Анастасия Соболева. Элина Свитолина и Даяна Ястремская сохранили позиции.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок после завоевания титул в женском парном разряде поднялась на пятое место в мировом рейтинге, обновив национальный рекорд. Кроме этого, Люда досрочно отобралась на Итоговый турнир WTA. Также удалось улучшить свое положение сестрам Колб, Стародубцевой и Ястремской. Костюк, Калинина и Надежда Киченок потеряли позиции.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке WTA победительница US Open Арина Соболенко поближе подобралась к Иге Свёнтек и также гарантировала себе участие в Итоговом турнире.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в Чемпионской гонке свое положение улучшили только Свитолина, Стародубцева и Байндл. У остальных – со знаком «минус».

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Линда Носкова Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Володимир Бенюк
на тих скріншотах як завжди нічого не видно
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