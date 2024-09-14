Вот это поворот. Экс-владелец Интера может приобрести Милан

Бывшие владельцы миланского «Интера», китайская семья Чжан, намерена вернуться в итальянский футбол и приобрести «Милан». Об этом сообщает издание La Repubblica.

Напомним, семья Чжан потеряла контроль над «Интером» в мае текущего года, не сумев выплатить кредит американскому фонду «Oaktree», который был взят под залог акций клуба.

Таким образом, семья Чжан может стать первыми владельцами в истории, которые в разное время владели обеими миланскими грандами. Ранее сообщалось о том, что они намерены приобрести португальский «Портимоненсе».