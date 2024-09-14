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  4. Вот это поворот. Экс-владелец Интера может приобрести Милан
Италия
14 сентября 2024, 12:20 |
541
1

Вот это поворот. Экс-владелец Интера может приобрести Милан

Семья Чжан намерена вернуться в итальянский футбол

14 сентября 2024, 12:20 |
541
1
Вот это поворот. Экс-владелец Интера может приобрести Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Чжан

Бывшие владельцы миланского «Интера», китайская семья Чжан, намерена вернуться в итальянский футбол и приобрести «Милан». Об этом сообщает издание La Repubblica.

Напомним, семья Чжан потеряла контроль над «Интером» в мае текущего года, не сумев выплатить кредит американскому фонду «Oaktree», который был взят под залог акций клуба.

Таким образом, семья Чжан может стать первыми владельцами в истории, которые в разное время владели обеими миланскими грандами. Ранее сообщалось о том, что они намерены приобрести португальский «Портимоненсе».

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Стивен Чжан Интер Милан Милан
Олег Дидух Источник: La Repubblica
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