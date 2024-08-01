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  4. Экс-владельцы Интера намерены приобрести португальский клуб
Португалия
01 августа 2024, 16:34 |
296
0

Экс-владельцы Интера намерены приобрести португальский клуб

Семья Чжан станет владельцами «Портимоненсе»

01 августа 2024, 16:34 |
296
0
Экс-владельцы Интера намерены приобрести португальский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Чжан

Бывший владельцы миланского «Интера», семья Чжан и Suning Holdings Group, в ближайшее время намерены приобрести португальский клуб «Портимоненсе». По информации СМИ, потенциальная сделка оценивается в 80 миллионов евро.

По итогам прошлого сезона «Портимоненсе» вылетел из элитного дивизиона чемпионата Португалии.

Напомним, в 2016 – 2024 годах семья Чжан владела «Интером». В мае китайские инвесторы потеряли контроль над чемпионами Италии после того, как не смогли погасить кредит, который был взят под залог акций клуба.

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Олег Дидух Источник: A Bola
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