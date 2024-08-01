Экс-владельцы Интера намерены приобрести португальский клуб
Семья Чжан станет владельцами «Портимоненсе»
Бывший владельцы миланского «Интера», семья Чжан и Suning Holdings Group, в ближайшее время намерены приобрести португальский клуб «Портимоненсе». По информации СМИ, потенциальная сделка оценивается в 80 миллионов евро.
По итогам прошлого сезона «Портимоненсе» вылетел из элитного дивизиона чемпионата Португалии.
Напомним, в 2016 – 2024 годах семья Чжан владела «Интером». В мае китайские инвесторы потеряли контроль над чемпионами Италии после того, как не смогли погасить кредит, который был взят под залог акций клуба.
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