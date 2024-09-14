Тренер Ромы поставил точку в вопросе готовности Довбика к матчу с Дженоа

Главный тренер римской «Ромы» Даниэле Де Росси высказался относительно готовности украинского нападающего Артема Довбика к ближайшему матчу против «Дженоа»:

«Он готов играть, он будет играть. Он очень важен для нас, он наш нападающий, и мы очень на него рассчитываем.

Давайте разберем его матчи: против «Ювентуса» мы сыграли хорошо в защите, но когда ты хорошо защищаешься, ты создаешь меньше опасности в атаке, и это, конечно, не зависит от Довбика, которого закрывали вдвоем».

Матч «Дженоа» – «Рома» состоится 15 сентября в 13:30 по киевскому времени.