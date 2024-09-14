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  4. Тренер Ромы поставил точку в вопросе готовности Довбика к матчу с Дженоа
Италия
14 сентября 2024, 12:27 |
1945
1

Тренер Ромы поставил точку в вопросе готовности Довбика к матчу с Дженоа

Даниэле Де Росси заявил, что украинский нападающий готов играть

14 сентября 2024, 12:27 |
1945
1
Тренер Ромы поставил точку в вопросе готовности Довбика к матчу с Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер римской «Ромы» Даниэле Де Росси высказался относительно готовности украинского нападающего Артема Довбика к ближайшему матчу против «Дженоа»:

«Он готов играть, он будет играть. Он очень важен для нас, он наш нападающий, и мы очень на него рассчитываем.

Давайте разберем его матчи: против «Ювентуса» мы сыграли хорошо в защите, но когда ты хорошо защищаешься, ты создаешь меньше опасности в атаке, и это, конечно, не зависит от Довбика, которого закрывали вдвоем».

Матч «Дженоа» – «Рома» состоится 15 сентября в 13:30 по киевскому времени.

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Рома Рим Серия A Дженоа травма чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Даниэле Де Росси
Дмитро Вербинський Источник
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Saar
Довбик, не підведи Де Россі!
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