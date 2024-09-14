Бывший вратарь Арсенала спрогнозировал, сколько голов Довбик забьет за Рому

Бывший вратарь национальной сборной Италии и лондонского «Арсенала» Эмильяно Вивиано высказался относительно украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика:

«Я знаю его, потому что видел много его матчей в чемпионате Испании. Он очень силен, также хорошо играет за пределами штрафной площади. Я говорил об этом с Даниэле Де Росси, и я думаю, что он может хорошо выступать в Серии А. Думаю, он может забить 15 голов».

В этом сезоне Артем Довбик провел 3 матча за «Рому», но не сумел отличиться ни одним результативным действием.

Ранее мнением относительно Артема Довбика поделился Раджа Наингголан.