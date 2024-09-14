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  4. Бывший вратарь Арсенала спрогнозировал, сколько голов Довбик забьет за Рому
Италия
14 сентября 2024, 09:23 |
1154
7

Бывший вратарь Арсенала спрогнозировал, сколько голов Довбик забьет за Рому

Эмильяно Вивиано оценил уровень украинского нападающего

14 сентября 2024, 09:23 |
1154
7
Бывший вратарь Арсенала спрогнозировал, сколько голов Довбик забьет за Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший вратарь национальной сборной Италии и лондонского «Арсенала» Эмильяно Вивиано высказался относительно украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика:

«Я знаю его, потому что видел много его матчей в чемпионате Испании. Он очень силен, также хорошо играет за пределами штрафной площади. Я говорил об этом с Даниэле Де Росси, и я думаю, что он может хорошо выступать в Серии А. Думаю, он может забить 15 голов».

В этом сезоне Артем Довбик провел 3 матча за «Рому», но не сумел отличиться ни одним результативным действием.

Ранее мнением относительно Артема Довбика поделился Раджа Наингголан.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Дмитро Вербинський Источник
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Комментарии 7
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Harun Bakircioğlu
Под чутким руководством Де Росси Рома находится у зоны вылета, с такой игрой тут впору думать как бы не вылететь, а не о том сколько забьет новая покупка.
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+1
Saar
Для форварда італійська Серія А -найскладніший чемпіонат у світі! Довбику потрібно забити перший і далі буде легше. Але не думаю, що він заб'є більше 10.
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+1
SHN
15 это высокий уровень дня СериАла. Хотя бы 10 в первом сезоне
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+1
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romario1501
Можна ще написати колишній воротар Арсенала, який не пропустив за них жодного м'яча, правда не зіграв ні одного матча. але то таке)))
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0
Falko
Еем, а скільки матчів "колишній воротар Арсенала" зіграв за Арсенал?
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0
Олексій Коваль
Вважаю від 3 до 7, приблизно так, це з гри, пенальті не враховую
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0
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