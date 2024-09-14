«Внимание на агентов». Эксперт объяснил, почему не нужно увольнять Реброва

Известный украинский футбольный функционер Вячеслав Заховайло высказался относительно ситуации вокруг возможной отставки главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва:

«Не критикует Реброва и игроков только ленивый. И есть за что. Мое субъективное мнение. В команде есть внутренний, невидимый конфликт. Закрылось 1 сентября трансферное окно по переходам в Европе. Никто из игроков, которые играют в УПЛ, не перешел в топ-лиги. Было много обещаний от агентов, и иллюзий у игроков. Футбол - это бизнес даже во время войны. Не играя в национальной сборной, шансы выехать в Европу равны нулю. Советую обратить внимание, кто агенты у игроков сборной. И почему это так.

В то же время, появилась конкурирующая организация под названием PASS, под предводительством Глеба Платова. Вопрос? Кто им покровительствует? Кто уговаривает клубы и игроков сотрудничать с молодыми людьми, которые не очень глубоко разбираются в футболе? И кого это раздражает? Почему не вызывают в сборную игроков, которые не в теме? Вы меня спросите, при чем здесь результат двух игр? Если Вы так спросили, то Вы ничего не понимаете в профессиональном футболе.

А теперь о самой игре... Стиль, который прививается нашим игрокам, имеет перспективу. Но есть одна проблема. Учителя не умеют сбалансировать игру в оборонительных действиях и других нюансах. Те модельные показатели в амплуа игроков, которых они выбирают, не способны решать эти идеи.

Нужно ли увольнять Реброва? Однозначно нет.... Нужно навести порядок возле него».