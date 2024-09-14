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  4. «Внимание на агентов». Эксперт объяснил, почему не нужно увольнять Реброва
Лига наций
14 сентября 2024, 12:41 | Обновлено 14 сентября 2024, 12:59
606
5

«Внимание на агентов». Эксперт объяснил, почему не нужно увольнять Реброва

Вячеслав Заховайло считает, что в сборной Украины существует внутренний конфликт

14 сентября 2024, 12:41 | Обновлено 14 сентября 2024, 12:59
606
5
«Внимание на агентов». Эксперт объяснил, почему не нужно увольнять Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный украинский футбольный функционер Вячеслав Заховайло высказался относительно ситуации вокруг возможной отставки главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва:

«Не критикует Реброва и игроков только ленивый. И есть за что. Мое субъективное мнение. В команде есть внутренний, невидимый конфликт. Закрылось 1 сентября трансферное окно по переходам в Европе. Никто из игроков, которые играют в УПЛ, не перешел в топ-лиги. Было много обещаний от агентов, и иллюзий у игроков. Футбол - это бизнес даже во время войны. Не играя в национальной сборной, шансы выехать в Европу равны нулю. Советую обратить внимание, кто агенты у игроков сборной. И почему это так.

В то же время, появилась конкурирующая организация под названием PASS, под предводительством Глеба Платова. Вопрос? Кто им покровительствует? Кто уговаривает клубы и игроков сотрудничать с молодыми людьми, которые не очень глубоко разбираются в футболе? И кого это раздражает? Почему не вызывают в сборную игроков, которые не в теме? Вы меня спросите, при чем здесь результат двух игр? Если Вы так спросили, то Вы ничего не понимаете в профессиональном футболе.

А теперь о самой игре... Стиль, который прививается нашим игрокам, имеет перспективу. Но есть одна проблема. Учителя не умеют сбалансировать игру в оборонительных действиях и других нюансах. Те модельные показатели в амплуа игроков, которых они выбирают, не способны решать эти идеи.

Нужно ли увольнять Реброва? Однозначно нет.... Нужно навести порядок возле него».

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Вячеслав Заховайло Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Глеб Платов
Дмитро Вербинський Источник: Facebook
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Комментарии 5
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080808
Про це всі і кажуть, ніхто не повірить, що Ребов з Шевою ні при чому - "ребята в тємє", хочуть вони цього, чи ні. А мати яйця відмовитися - значить бути звільненим. Мафія. Якось так.
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+2
080808
Тільки продати нікого з такою грою не вийде ))), ну не вміє Ребров складати ці коряві пазли). Здається перед відбором на ЧС 1982 тренер Італії сказав, що буде тренувати збірну тільки при умові, якщо мафія не буде втручатися - і виграв ЧС. А нам би тепер, з мафією,  хоч би Грузію обіграти.
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+1
SHN
А по Шаблию что? Как мне видится,то сборной рулит Шаблий
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+1
SHN
Ну то,что нужна организация для управления всеми сборными - это факт.
Бельгия после провала на ЕВРО 2000 связала все сборные в единую связку
Игроки переходя в более старшую группу не чуаствовали дискомфорта в игре и это давало результат
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0
googlle
"Чому не викликають у збірну гравців, які не в темі?" - це кого наприклад? В смислі сильнішого за викликаних (а в мене за багато часу нема претензій, що викликані всі хто мав би бути).
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-3
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