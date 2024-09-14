Черноморец – Ингулец. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 14 сентября «Черноморец» в матче шестого тура УПЛ в Одессе примет «Ингулец». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Скиба, Лацабидзе, Бутко, Билошевский, Сигеев, Васильев, Петряк, Кайо Гомес, Попов

«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук, Малыш, Шершень, Дубилей, Волохатый, Пятов, Богунов, Белоцерковец, Козак, Сад