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  4. Черноморец – Ингулец. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 12:02 |
406
0

Черноморец – Ингулец. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в шестом туре УПЛ

14 сентября 2024, 12:02 |
406
0
Черноморец – Ингулец. Стали известны стартовые составы
УПЛ

Сегодня, 14 сентября «Черноморец» в матче шестого тура УПЛ в Одессе примет «Ингулец». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Скиба, Лацабидзе, Бутко, Билошевский, Сигеев, Васильев, Петряк, Кайо Гомес, Попов

«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук, Малыш, Шершень, Дубилей, Волохатый, Пятов, Богунов, Белоцерковец, Козак, Сад

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Черноморец Одесса Ингулец Черноморец - Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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