Украина. Премьер лига14 сентября 2024, 12:02 |
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Черноморец – Ингулец. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в шестом туре УПЛ
14 сентября 2024, 12:02 |
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Сегодня, 14 сентября «Черноморец» в матче шестого тура УПЛ в Одессе примет «Ингулец». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Скиба, Лацабидзе, Бутко, Билошевский, Сигеев, Васильев, Петряк, Кайо Гомес, Попов
«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук, Малыш, Шершень, Дубилей, Волохатый, Пятов, Богунов, Белоцерковец, Козак, Сад
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