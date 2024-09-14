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  4. Не Шевченко. Усик сравнил свой стиль игры в футбол с легендарным нападающим
Профессиональный бокс
14 сентября 2024, 08:31 |
360
0

Не Шевченко. Усик сравнил свой стиль игры в футбол с легендарным нападающим

Известный боксер считает, что похож на Златана Ибрагимовича

14 сентября 2024, 08:31 |
360
0
Не Шевченко. Усик сравнил свой стиль игры в футбол с легендарным нападающим
ФК Полесье. Александр Усик

Известный украинский боксер в супертяжелом весе и футболист житомирского «Полесья» Александр Усик (22-0, 14 КО) высказался о своем стиле игры в футбол.

– Ты играешь в футбол в основном левой ногой?

– Да, я левоногий футболист.

– Какая твоя позиция на поле?

– Нападающий. Так было всегда.

– Какой твой стиль игры? Больше Шевченко, Ребров или Довбик, Селезнев?

– Златан Ибрагимович.

– Психологически тоже?

– Да. В голове тоже.

Ранее Александр Усик заявил о желании стать министром молодежи и спорта Украины.

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Александр Усик Златан Ибрагимович Полесье Житомир
Дмитро Вербинський Источник: YouTube
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