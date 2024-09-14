РОТАНЬ: «Это был худший матч Александрии в этом чемпионате»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал матч против «Оболони» (0:0) в 6-м туре УПЛ:

«Да, действительно, команда «Оболонь» билась, цеплялась за эти очки. И она своего добилась всеми силами. Поэтому мы с этим их и поздравляем, но нужно смотреть всегда на себя. Это наш не лучший матч. Из 5 матчей это худший по качеству матч. Очень большой процент брака, очень медленно, очень вальяжно мы входили в игру. Первые 15 минут совсем не понравились, потом – когда нужно – это уже поздно.

Самая главная причина – это то, что мы не на 100 процентов были готовы к этому матчу. Я своим ребятам говорил, что сейчас мы – раздражители для всех, все на нас настраиваются на 100 процентов, поэтому у нас должен быть настрой еще большим. Это главная причина. Чтобы побеждать, нужно быть более агрессивными на завершающей стадии, а мы сегодня там были совсем серыми. Если не ошибаюсь, то 0 ударов в створ. Это говорит само за себя.

Я думаю, что в первую очередь это настрой. Нам нужно смотреть на себя. Ни в коем случае это не тонус. Была международная пауза. У нас не было сборников. Мы готовились, в принципе, стандартно. Поэтому я не думаю, что с этим связано. Всегда нужно на себя обращать внимание и понимать, что когда ты на первой строчке в турнирной таблице, на тебя настраиваются по-другому. И надо быть к этому готовыми. Мы, к сожалению, с первых минут не были настроены на 100 процентов, поэтому и имеем такой результат.

Это давление, что нужен результат. Во втором тайме у нас очень много было ошибок, мяч теряли очень просто. Мы не могли контролировать мяч. Поэтому самое главное – уверенность. Она исходит из того, как ты контролируешь мяч, как быстро двигаешь его, как проходишь вперед и агрессивно действуешь в завершающей стадии. Сегодня в этих фазах мы были не лучшие, поэтому и имеем такой результат».