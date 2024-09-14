ШИЩЕНКО: «Доволен дебютом. Дальше у нас Шахтар, я их уже обыгрывал»

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко дал пресс-конференцию после игры с «Александрией» (0:0) в 6-м туре УПЛ:

«Я поблагодарил сегодня ребят за самоотдачу, за терпение, которое было в конце матча. Потому что были проблемы у некоторых игроков. Поэтому очень важно, что они дотерпели, потому что у нас уже не было замен.

А что касается игры, очень дисциплинированно мы сыграли в тактическом плане. Но были моменты, когда мы позволили Александрии создать такие стопроцентные моменты. А во втором тайме уже была лучше. Есть над чем работать очень много работы. Я доволен результатом, но есть моменты, которые нам нужно улучшать.

Травма Таранухи? Я пока не знаю, потому что его не видел. Рассекли ему нос. Информации пока нет. Я его не видел. Он либо в больнице, либо какие-то манипуляции, возможно, делают, поэтому не могу сейчас сказать.

Мы очень плодотворно работали на тренировках за эти 9–10 дней, которые я работаю у руля. Как в тактическом, так и в плане обороны работали очень много. И в атакующих фазах игры очень много работали. Но нужно время. Я хочу, чтобы мы были более агрессивными, мобильными. Очень надеюсь, что это будет скорее. Нам нужно и забивать голы, и быть активнее в последней трети поля.

Насколько доволен своим дебютом? Конечно, хочется побеждать. Но я понимаю, какой соперник сегодня был. Конечно, это для нас положительный результат. Я считаю, мы можем его улучшить. Будет не просто, но все возможно. Есть цели, которые мы ставим перед собой. Выйти из этой ситуации достойно. Я вижу, как игроки тренируются, их отношение – и на тренировке, и к требованиям. Потому я рассчитываю, что это будет очень быстро.

Чего ждать от нас в игре против Шахтера? Ну, я понимаю, какой соперник будет против нас играть. Будем готовиться, проанализируем последние матчи Шахтера. Будем готовиться под Шахтер. Может, поменяем тактическую схему. Чего ждать? Будем ждать хорошего результата. Это очень важно для нас. Тем более, что это Шахтер. Я уже обыгрывал Шахтер, попробуем еще раз их обыграть».