СТАСЮК: «Момент с фолом на Грисьо обсуждали в раздвевалке»

Защитник «Оболони» Петр Стасюк прокомментировал ничью с «Александрией» (0:0) в 6-м туре УПЛ.

– Для «Оболони» ничейный результат – как победный, учитывая результаты в текущем сезоне?

– Я считаю, получилась достаточно хорошая игра как для первой игры нового тренера. Я как новый игрок – для меня это тоже ново. Считаю, что сегодня мы хорошо справились со своей работой, имели несколько неплохих шансов, могли и вырвать победу.

– Для вас и новая команда, и новый главный тренер. Как вам видение Сергея Шищенко? Насколько сумели понять и внедрить в игру его наставления?

– Думаю, не совсем будет правдой, если мы скажем, что уже все понимаем, что требует главный тренер. Но я считаю, что в ближайшее время мы будем выполнять его наставления в полном объеме.

– В 1-м тайме был эпизод, где фолили на Грисе. Обсуждали ли вы этот момент в раздевалке?

– Обсуждали этот момент, но я сам не видел этого эпизода на повторе. Посмотрим потом повтор, и там уже будем разговаривать на эту тему.

– После того, как удержали ничейный счет в 1-м тайме, дальше играли уже на сохранение результата?

– Я бы не сказал, что мы играли на сохранение результата. Конечно, главное – сыграть на ноль, это очень важно для команды, когда было очень много поражений. Я считаю, что игра на ноль – это, в первую очередь, положительный момент командный.

– Очень много фолов, из-за которых затянулось время поединка – это следствие нервов футболистов с обеих сторон?

– Конечно. Я думаю, что обе команды хотели выиграть, заработать 3 очка. «Оболони» важно было взять очки в этом матче против команды-лидера. Я считаю, что мы показали хорошую игру.