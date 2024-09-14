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Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 02:48
263
0

ШИЩЕНКО: «В моменте с фолом на Грисьо должен быть пенальти»

Главный тренер Оболони прокомментировал ничью с Александрией

14 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 02:48
263
0
ШИЩЕНКО: «В моменте с фолом на Грисьо должен быть пенальти»
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Главный тренер Оболони Сергей Шищенко прокомментировал ничью с Александрией (0:0) в матче 6-го тура УПЛ.

– Для нас это положительный результат, потому что Александрия – очень хорошая команда, очень мобильная, очень играющая. Я поблагодарил ребят за самоотдачу, она у нас сегодня была на самом высоком уровне. Поэтому я доволен результатом, но игрой в некоторых моментах – конечно, нет, потому что были проблемы. Мы дали создать Александрии в 1-м тайме такие моменты, которые они могли забивать. Но во 2-м тайме мы уже лучше действовали, и у Александрии не было моментов для взятия ворот.

– Момент в 1-м тайме с фолом на Грисьо. Как вы видели эту ситуацию? Может, уже пересматривали – был ли там пенальти?

– Мы видели с планшета – вроде бы был пенальти, но надо посмотреть уже трансляцию с разных камер, и тогда какие-то выводы. Но был, не был – решает арбитр. Нам нужно было играть дальше. Мы, конечно, где-то рассчитывали на VAR, но это игра, есть доверие к арбитрам, которые были на VAR. Поэтому не было – значит, не было пенальти.

– Насколько повлияла вынужденная замена Таранухи на ваш тактический замысел?

– У нас две вынужденные замены были. Я очень благодарен ребятам. Были проблемы уже по ходу 2-го тайма, в конце, но они потерпели. Это характер, и это очень важно для нас, потому что это было непросто. Я благодарен тем игрокам, у которых были проблемы, что они доиграли матч. У нас замен уже не было. Принужден был, но факт.

– У Таранухи мы все видели много крови. Уже знаем, что перелома носа нет. Однако каково его самочувствие?

– Я еще его не видел. Наверное, он в больнице, какие-то манипуляции совершают. Поэтому пока не могу сказать.

– Петр Стасюк. Для него новая команда, вы – новый главный тренер, и он в старте. Как он вписался, по вашему мнению?

– Очень неплохо. Он и на тренировках очень хорошо смотрелся, поэтому я и решил его поставить в игру. Это очень квалифицированный игрок, опытный игрок и это усиление для нас на эту позицию.

– Будем откровенны, в конце поединка было видно, что немного затягивают время игроки Оболони. Это, чтобы сохранить этот ничейный результат?

– Я не думаю, что затягивали мы время, потому что были судороги у одного игрока, у другого. По голове другого игрока ударили, а затем забили дыхание. Это не сознательно было. Это такая боевая игра была в конце, очень непростые моменты были. Александрии, возможно, казалось, что мы затягивали время, но это не так.

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Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Александрия пресс-конференция Максим Грисьо судейство пенальти
Николай Степанов Источник: ФК Оболонь
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