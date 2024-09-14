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Чемпионат Португалии
Арока
13.09.2024 22:15 – FT 0 : 3
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
14 сентября 2024, 01:59 | Обновлено 14 сентября 2024, 02:31
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0

ВИДЕО. 5 побед в 5 матчах. Спортинг разгромил Ароку и укрепил лидерство

Голы забили: Педру Гонсалвеш, Виктор Дьекереш, Тринкау

14 сентября 2024, 01:59 | Обновлено 14 сентября 2024, 02:31
12
0
ВИДЕО. 5 побед в 5 матчах. Спортинг разгромил Ароку и укрепил лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Вечером 13 сентября в чемпионате Португалии состоялся первый матч 5-го тура.

Лиссабонский Спортинг разгромил команду Арока со счетом 3:0.

Голы забили: Педру Гонсалвеш, Виктор Дьекереш, Тринкау.

Спортинг укрепил лидерство, выиграв все 5 матчей и набрав 15 очков из 15.

Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным занимает 7-е место, имея 7 пунктов из 12.

Чемпионат Португалии. 5-й тур, 13 сентября

Арока – Спортинг – 0:3

Голы: Педру Гонсалвеш, 24, Виктор Дьекереш, 73 (пен), Тринкау, 80

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Лиссабон).
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон).
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чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Арока видео голов и обзор Виктор Дьекереш Педру Гонсалвеш Франсишку Тринкау
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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