ВИДЕО. 5 побед в 5 матчах. Спортинг разгромил Ароку и укрепил лидерство
Голы забили: Педру Гонсалвеш, Виктор Дьекереш, Тринкау
Вечером 13 сентября в чемпионате Португалии состоялся первый матч 5-го тура.
Лиссабонский Спортинг разгромил команду Арока со счетом 3:0.
Голы забили: Педру Гонсалвеш, Виктор Дьекереш, Тринкау.
Спортинг укрепил лидерство, выиграв все 5 матчей и набрав 15 очков из 15.
Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным занимает 7-е место, имея 7 пунктов из 12.
Чемпионат Португалии. 5-й тур, 13 сентября
Арока – Спортинг – 0:3
Голы: Педру Гонсалвеш, 24, Виктор Дьекереш, 73 (пен), Тринкау, 80
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