ВИДЕО. Первая победа в 4 турах. Сент-Этьен дома обыграл Лилль в Лиге 1

Вечером 13 сентября «Сент-Этьен» дома обыграл «Лилль» в матче 4-го тура чемпионата Франции.

Единственный в матче гол на 6-й минуте забил Матье Кафаро.

«Сент-Этьен» одержал первую победу в сезоне, прервав серию из трех поражений подряд.

В турнирной таблице Лиги 1 «Сент-Этьен» набрал 3 очка и занимает 15-е место , а «Лилль» имеет 6 пунктов и находится на 7-й позиции.

Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур. 13 сентября

Сент-Этьенн – Лилль – 1:0

Гол: Матье Кафаро, 6

Видео гола и обзор матча

Турнирная таблица