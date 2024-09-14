13.09.2024 21:45 – FT 1 : 0
Франция14 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 00:48
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ВИДЕО. Первая победа в 4 турах. Сент-Этьен дома обыграл Лилль в Лиге 1
Единственный в матче гол на 6-й минуте забил Матье Кафаро
14 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 14 сентября 2024, 00:48
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Вечером 13 сентября «Сент-Этьен» дома обыграл «Лилль» в матче 4-го тура чемпионата Франции.
Единственный в матче гол на 6-й минуте забил Матье Кафаро.
«Сент-Этьен» одержал первую победу в сезоне, прервав серию из трех поражений подряд.
В турнирной таблице Лиги 1 «Сент-Этьен» набрал 3 очка и занимает 15-е место , а «Лилль» имеет 6 пунктов и находится на 7-й позиции.
Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур. 13 сентября
Сент-Этьенн – Лилль – 1:0
Гол: Матье Кафаро, 6
Видео гола и обзор матча
Турнирная таблица
События матча
6’
ГОЛ ! Мяч забил Матьё Кафаро (Сент-Этьен).
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