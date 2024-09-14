Дебютный гол Роке. Бетис уверенно победил Леганес

13 сентября состоялся матч 5-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Леганесом».

Игра состоялась на стадионе «Эстадио Бенито Вильямарин».

Хозяевам удалось открыть счет только на 74 минуте матча, а через 12 минут Витор Роке поставил точку, забив свой дебютный гол за «Бетис».

Ла Лига. 13 сентября. 5-й тур.

Бетис – Леганес – 2:0

Голы: Эззальзули, 74, Роке, 86

Бетис: Силва, Перро, Натан, Льоренте, Сабали, (Бельерин, 62), Рока, Карвальо, (Альтимира, 26), Эззальзули, Форнальс, (Рубиаль, 87), Авила, (Ло Чельсо, 61), Диа Роке, 62)

Леганес: Сориано, Хави, Гонсалес, Саэнс, (Настасич, 46), Розье, Неу, (Чикко, 66), Брашанац, Франкеса, (Сиссе, 61), Родригес, (Тапия, 61), Крус, (Альтимира, 46), Аллер

Предупреждения: Адриан, 41 – Крус, 11, Розье, 37