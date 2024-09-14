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Чемпионат Испании
Бетис
13.09.2024 22:00 – FT 2 : 0
Леганес
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Испания
14 сентября 2024, 00:12 | Обновлено 14 сентября 2024, 00:13
67
0

Дебютный гол Роке. Бетис уверенно победил Леганес

Бетис в домашней игре победил со счетом 2:0

14 сентября 2024, 00:12 | Обновлено 14 сентября 2024, 00:13
67
0
Дебютный гол Роке. Бетис уверенно победил Леганес
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Роке

13 сентября состоялся матч 5-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Леганесом».

Игра состоялась на стадионе «Эстадио Бенито Вильямарин».

Хозяевам удалось открыть счет только на 74 минуте матча, а через 12 минут Витор Роке поставил точку, забив свой дебютный гол за «Бетис».

Ла Лига. 13 сентября. 5-й тур.

Бетис – Леганес – 2:0

Голы: Эззальзули, 74, Роке, 86

Бетис: Силва, Перро, Натан, Льоренте, Сабали, (Бельерин, 62), Рока, Карвальо, (Альтимира, 26), Эззальзули, Форнальс, (Рубиаль, 87), Авила, (Ло Чельсо, 61), Диа Роке, 62)

Леганес: Сориано, Хави, Гонсалес, Саэнс, (Настасич, 46), Розье, Неу, (Чикко, 66), Брашанац, Франкеса, (Сиссе, 61), Родригес, (Тапия, 61), Крус, (Альтимира, 46), Аллер

Предупреждения: Адриан, 41 – Крус, 11, Розье, 37

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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