Дебютный гол Роке. Бетис уверенно победил Леганес
Бетис в домашней игре победил со счетом 2:0
13 сентября состоялся матч 5-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Леганесом».
Игра состоялась на стадионе «Эстадио Бенито Вильямарин».
Хозяевам удалось открыть счет только на 74 минуте матча, а через 12 минут Витор Роке поставил точку, забив свой дебютный гол за «Бетис».
Ла Лига. 13 сентября. 5-й тур.
Бетис – Леганес – 2:0
Голы: Эззальзули, 74, Роке, 86
Бетис: Силва, Перро, Натан, Льоренте, Сабали, (Бельерин, 62), Рока, Карвальо, (Альтимира, 26), Эззальзули, Форнальс, (Рубиаль, 87), Авила, (Ло Чельсо, 61), Диа Роке, 62)
Леганес: Сориано, Хави, Гонсалес, Саэнс, (Настасич, 46), Розье, Неу, (Чикко, 66), Брашанац, Франкеса, (Сиссе, 61), Родригес, (Тапия, 61), Крус, (Альтимира, 46), Аллер
Предупреждения: Адриан, 41 – Крус, 11, Розье, 37
90’ (+7‘) ⏱⚽️ ¡¡Final del partido!! ¡¡Conseguimos la primera victoria en casa!!— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 13, 2024
💚🤍 #RealBetisLeganés 2-0 ⚪️🔵#DíaDeBetis pic.twitter.com/8Khe0l0NZw
⏹️ Final en el Benito Villamarín.#RealBetisLeganés pic.twitter.com/e7eA7RECpi— C.D. Leganés (@CDLeganes) September 13, 2024
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