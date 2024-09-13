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Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 23:47 | Обновлено 13 сентября 2024, 23:59
356
0

СТУПАР: «Рефери ошибся, не поставив пенальти в ворота Александрии»

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал решения арбитров в матче 6-го тура УПЛ

13 сентября 2024, 23:47 | Обновлено 13 сентября 2024, 23:59
356
0
СТУПАР: «Рефери ошибся, не поставив пенальти в ворота Александрии»
УПЛ

Экс-арбитр ФИФА и авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку игровому эпизоду, который произошел на 24-й минуте поединка 6-го тура УПЛ «Оболонь» – «Александрия»:

«В борьбе с рвавшимся к воротам киевлянином Максимом Грисьо александриец Артем Шулянский откровенно сфолил, и арбитр Александр Омельченко должен был наказать гостей пенальти. Он этого не сделал. Я не знаю, почему арбитр VAR Александр Каленов не обратил внимание рефери на это очевидное нарушение правил.

Возможно, на решение Омельченко повлияло то, что в атаке александрийцев, предшествовавшей этому эпизоду, была жесткая борьба за верховой мяч в штрафной хозяев. И чтобы подстраховать себя, арбитр решил промолчать в обоих случаях. Но в отличие от Шулянского защитник киевлян Владислав Приймак сыграл чисто.

Эта ошибка рефери стоила «Оболони» очень дорого, ведь в случае реализации 11-метрового она могла записать в свой актив первую победу».

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ГРИСЬО: «Это очевидный пенальти. Не знаю, почему арбитр не указал на точку»
Мирослав Ступар судейство чемпионат Украины по футболу пенальти Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Максим Грисьо инсайд Оболонь - Александрия Артем Шулянский Александр Омельченко
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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