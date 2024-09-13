СТУПАР: «Рефери ошибся, не поставив пенальти в ворота Александрии»

Экс-арбитр ФИФА и авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку игровому эпизоду, который произошел на 24-й минуте поединка 6-го тура УПЛ «Оболонь» – «Александрия»:

«В борьбе с рвавшимся к воротам киевлянином Максимом Грисьо александриец Артем Шулянский откровенно сфолил, и арбитр Александр Омельченко должен был наказать гостей пенальти. Он этого не сделал. Я не знаю, почему арбитр VAR Александр Каленов не обратил внимание рефери на это очевидное нарушение правил.

Возможно, на решение Омельченко повлияло то, что в атаке александрийцев, предшествовавшей этому эпизоду, была жесткая борьба за верховой мяч в штрафной хозяев. И чтобы подстраховать себя, арбитр решил промолчать в обоих случаях. Но в отличие от Шулянского защитник киевлян Владислав Приймак сыграл чисто.

Эта ошибка рефери стоила «Оболони» очень дорого, ведь в случае реализации 11-метрового она могла записать в свой актив первую победу».