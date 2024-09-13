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  4. ГРИСЬО: «Это очевидный пенальти. Не знаю, почему арбитр не указал на точку»
Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 23:17 | Обновлено 13 сентября 2024, 23:31
203
0

ГРИСЬО: «Это очевидный пенальти. Не знаю, почему арбитр не указал на точку»

Футболист «Оболони» прокомментировал ничью в матче с «Александрией»

13 сентября 2024, 23:17 | Обновлено 13 сентября 2024, 23:31
203
0
ГРИСЬО: «Это очевидный пенальти. Не знаю, почему арбитр не указал на точку»
ФК Оболонь. Максим Грисьо

6-й тур УПЛ открылся противостоянием между командами «Оболони» и «Александрии», которое не выявило победителя (0:0).

Игрок «Оболони» Максим Грисьо эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какая команда была ближе, чтобы взять три очка:

«Наш соперник не случайно лидирует в УПЛ, команда сейчас на ходу, уверена в своих силах. Поэтому не может не радовать, что благодаря правильно выбранной тактике «Оболонь» сумела дать бой гостям. Видимо, игровое преимущество было на стороне александрийцев, но голевых моментов мы создали больше.

В частности, в середине первого тайма у меня была возможность отличиться, однако мой проход был остановлен с нарушением правил. Это очевидный пенальти, и я не знаю, почему арбитр не наказал гостей.

Что изменилось с приходом нового наставника Сергея Шищенко? Тренировки стали более интенсивными. И в тактическом плане сегодня действовали несколько иначе. Конкретизировать не буду, потому что это домашние наработки. Все же, досадно, что не одержали победу».

В турнирной таблице УПЛ «Оболонь» занимает последнее 16-е место, набрав всего 2 очка.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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