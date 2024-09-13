ГРИСЬО: «Это очевидный пенальти. Не знаю, почему арбитр не указал на точку»

6-й тур УПЛ открылся противостоянием между командами «Оболони» и «Александрии», которое не выявило победителя (0:0).

Игрок «Оболони» Максим Грисьо эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какая команда была ближе, чтобы взять три очка:

«Наш соперник не случайно лидирует в УПЛ, команда сейчас на ходу, уверена в своих силах. Поэтому не может не радовать, что благодаря правильно выбранной тактике «Оболонь» сумела дать бой гостям. Видимо, игровое преимущество было на стороне александрийцев, но голевых моментов мы создали больше.

В частности, в середине первого тайма у меня была возможность отличиться, однако мой проход был остановлен с нарушением правил. Это очевидный пенальти, и я не знаю, почему арбитр не наказал гостей.

Что изменилось с приходом нового наставника Сергея Шищенко? Тренировки стали более интенсивными. И в тактическом плане сегодня действовали несколько иначе. Конкретизировать не буду, потому что это домашние наработки. Все же, досадно, что не одержали победу».

В турнирной таблице УПЛ «Оболонь» занимает последнее 16-е место, набрав всего 2 очка.