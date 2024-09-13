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Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 13 сентября 2024, 21:34
415
0

Стало известно, где пройдет матч 7-го тура УПЛ между Ингульцом и Вересом

Поединок состоится в Ровно из-за проблем с домашним стадионом Ингульца

13 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 13 сентября 2024, 21:34
415
0
Стало известно, где пройдет матч 7-го тура УПЛ между Ингульцом и Вересом
УПЛ. Стадион Авангард, Ровно

Стало известно, что матч Ингулец – Верес в 7-м туре УПЛ пройдет в Ровно.

Причиной стала соответствующая просьба со стороны клуба Ингульца. Дело в том, что новый домашний стадион Ингульца пока не получил необходимые сертификаты.

Решение о переносе матча в Ровно на стадион Авангард утверждено Дирекцией УПЛ.

Все матчи первого круга УПЛ 2024/25 Ингулец собирается провести в гостях. Ранее президент клуба угрожал снять свою команду с чемпионата, если новый стадион клуба не будет допущен к проведению матчей УПЛ.

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Верес Ровно Ингулец Верес - Ингулец Ингулец - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу перенос матчей стадион Авангард Ровно Александр Поворознюк
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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