Стало известно, где пройдет матч 7-го тура УПЛ между Ингульцом и Вересом

Стало известно, что матч Ингулец – Верес в 7-м туре УПЛ пройдет в Ровно.

Причиной стала соответствующая просьба со стороны клуба Ингульца. Дело в том, что новый домашний стадион Ингульца пока не получил необходимые сертификаты.

Решение о переносе матча в Ровно на стадион Авангард утверждено Дирекцией УПЛ.

Все матчи первого круга УПЛ 2024/25 Ингулец собирается провести в гостях. Ранее президент клуба угрожал снять свою команду с чемпионата, если новый стадион клуба не будет допущен к проведению матчей УПЛ.