Матч состоится. В Черноморце рассказали, где пройдет игра против Ингульца

Тренер «Черноморца» Александр Бабич подтвердил, что формально выездной матч УПЛ против «Ингульца» пройдет в Одессе. Ранее соперник угрожал сняться с чемпионата, если матч не пройдет на их новом стадионе, но в итоге клуб пошел на компромисс.

– Наш клуб получил все документы по проведению матча с ФК «Ингулец» в нашем городе. Вышло так, что мы поменялись местами проведения с клубом из Петрово: в первом круге они сыграют с нами в Одессе, а во втором мы будем гостить у «Ингульца».

«Сейчас соответствующие службы стадиона заняты приготовлениями к проведению матча, готовится в обычном режиме и команда. Сегодня мы провели тренировки на нашей клубной базе в Совиньоне. Постепенно восстанавливаются после повреждений игроки, которые находились в лазарете в предыдущих поединках», – сказал Бабич.

Матч «Черноморец» – «Ингулец» пройдет в Одессе в ближайшую субботу, 14 сентября. Начало в 13.00.