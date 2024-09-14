Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос

В пятницу «Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.

Украинца в социальных сетях поздравили одноклубники из «Реала», среди которых были и звездный полузащитник Джуд Беллингем и главный фаворит на Золотой мяч Винисиус Жуниор.

Джуд Беллингем: Поздравляю, брат 🤍🤍🤍🤍

Винисиус Жуниор: Луниннннннннн 🤍🤍🤍🤍

Арда Гюлер: Поздравляю, друг 🤍🤍🤍

Лукас Васкес: Поздравляю 🤍

Фран Гарсия: Поздравляю Лунин, ты этого заслуживаешь друг! 🤍🙏🏼

Лука Модрич: Поздравляю мой мафиоз!

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.