Самба ДИАЛЛО: «Тренер Хапоэля верит в меня»

Вингер «Динамо» Киев Самба Диалло прокомментировал свой переход в «Хапоэль» из Иерусалима на правах аренды:

«Очень рад быть здесь и очень поражен теплым приемом, усиливающим ощущение, что это правильное место для меня.

Верю, что смогу быстро влиться в молодую команду. Тренер верит в меня, и я сделаю все возможное, чтобы он и вы были счастливы», – цитирует Диалло официальный сайт «Хапоэля».

Напомним, аренда Диалло рассчитана до конца нынешнего сезона.