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13 сентября 2024, 19:07 |
583
1

Самба ДИАЛЛО: «Тренер Хапоэля верит в меня»

Вингер «Динамо» – о своем переходе в израильский клуб

13 сентября 2024, 19:07 |
583
1
Самба ДИАЛЛО: «Тренер Хапоэля верит в меня»
ФК Хапоэль Иерусалим. Самба Диалло

Вингер «Динамо» Киев Самба Диалло прокомментировал свой переход в «Хапоэль» из Иерусалима на правах аренды:

«Очень рад быть здесь и очень поражен теплым приемом, усиливающим ощущение, что это правильное место для меня.

Верю, что смогу быстро влиться в молодую команду. Тренер верит в меня, и я сделаю все возможное, чтобы он и вы были счастливы», – цитирует Диалло официальный сайт «Хапоэля».

Напомним, аренда Диалло рассчитана до конца нынешнего сезона.

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Динамо Киев трансферы аренда игрока чемпионат Израиля по футболу трансферы УПЛ Самба Диалло
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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