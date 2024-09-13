Другие новости13 сентября 2024, 19:07 |
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Самба ДИАЛЛО: «Тренер Хапоэля верит в меня»
Вингер «Динамо» – о своем переходе в израильский клуб
13 сентября 2024, 19:07 |
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Вингер «Динамо» Киев Самба Диалло прокомментировал свой переход в «Хапоэль» из Иерусалима на правах аренды:
«Очень рад быть здесь и очень поражен теплым приемом, усиливающим ощущение, что это правильное место для меня.
Верю, что смогу быстро влиться в молодую команду. Тренер верит в меня, и я сделаю все возможное, чтобы он и вы были счастливы», – цитирует Диалло официальный сайт «Хапоэля».
Напомним, аренда Диалло рассчитана до конца нынешнего сезона.
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