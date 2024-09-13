Анчелотти признал проблемы Винисиуса: «Не знаю про Саудовскую Аравию»

Тренер «Реала» Карло Анчелотти согласен, что форвард Винисиус Жуниор на старте сезона находится не в топ-форме, но не знает, связано ли это с тем, что игрок, возможно, имеет предложение из Саудовской Аравии на 1 миллиард евро.

«Я не знаю, есть ли у Винисиуса предложение из Саудовской Аравии. Ему нравится играть в футбол, и какие-то события вне поля не оказывают на него влияния».

«На старте сезона он находится не в лучшей форме, но он все еще крайне важен для нас. Винисиус забивает меньше привычного, но отдает ассисты. Меня волнует его физическое состояние, а не тот вопрос (про 1 млрд из Саудовской Аравии – прим)», – сказал Анчелотти.

В нынешнем сезоне бразилец забил 1 гол и сделал 3 ассиста.