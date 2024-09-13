Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти признал проблемы Винисиуса: «Не знаю про Саудовскую Аравию»
Испания
13 сентября 2024, 19:28 | Обновлено 13 сентября 2024, 20:09
1139
2

Анчелотти признал проблемы Винисиуса: «Не знаю про Саудовскую Аравию»

Не исключено, что игрок имеет большое предложение

13 сентября 2024, 19:28 | Обновлено 13 сентября 2024, 20:09
1139
2
Анчелотти признал проблемы Винисиуса: «Не знаю про Саудовскую Аравию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Тренер «Реала» Карло Анчелотти согласен, что форвард Винисиус Жуниор на старте сезона находится не в топ-форме, но не знает, связано ли это с тем, что игрок, возможно, имеет предложение из Саудовской Аравии на 1 миллиард евро.

«Я не знаю, есть ли у Винисиуса предложение из Саудовской Аравии. Ему нравится играть в футбол, и какие-то события вне поля не оказывают на него влияния».

«На старте сезона он находится не в лучшей форме, но он все еще крайне важен для нас. Винисиус забивает меньше привычного, но отдает ассисты. Меня волнует его физическое состояние, а не тот вопрос (про 1 млрд из Саудовской Аравии – прим)», – сказал Анчелотти.

В нынешнем сезоне бразилец забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

По теме:
Вингер Барселоны – игрок месяца в Ла Лиге
Только два игрока. Лунин лидирует в Реале по сроку контракта
«Буду здесь до смерти». Лунин отреагировал на новый контракт с Реалом
Винисиус Жуниор Реал Мадрид Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ждем решение». Гвадиола высказался о суде против Манчестер Сити
Футбол | 13 сентября 2024, 17:58 0
«Ждем решение». Гвадиола высказался о суде против Манчестер Сити
«Ждем решение». Гвадиола высказался о суде против Манчестер Сити

Тренер считает, что пока ничего не доказано

ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом. Не до 2028 года
Футбол | 13 сентября 2024, 15:26 21
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом. Не до 2028 года
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин продлил контракт с Реалом. Не до 2028 года

Новое соглашение украинца будет действовать до завершения сезона 2029/30

Решающая карьерная развилка Владислава Супряги
Футбол | 13.09.2024, 13:35
Решающая карьерная развилка Владислава Супряги
Решающая карьерная развилка Владислава Супряги
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Другие виды | 12.09.2024, 20:25
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Футбол | 13.09.2024, 13:30
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
А він реально на мавпу схожий. Тепер зрозуміло чому так реагує на правду.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мерсер рассказал, кто был лучше: Владимир Кличко или Леннокс Льюис
Мерсер рассказал, кто был лучше: Владимир Кличко или Леннокс Льюис
12.09.2024, 08:45 2
Бокс
ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
12.09.2024, 14:39 23
Футбол
Шахматная Олимпиада. Украинские сборные стартовали с разгромных побед
Шахматная Олимпиада. Украинские сборные стартовали с разгромных побед
11.09.2024, 22:40
Другие виды
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
12.09.2024, 16:39 38
Футбол
Кто лидирует в отборе ЧМ в Азии? Турнирные таблицы. Пять мячей от Японии
Кто лидирует в отборе ЧМ в Азии? Турнирные таблицы. Пять мячей от Японии
11.09.2024, 20:23
Футбол
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
11.09.2024, 20:15 4
Футбол
Кварцяный оценил шансы сборной Украины в следующем матче с Грузией
Кварцяный оценил шансы сборной Украины в следующем матче с Грузией
11.09.2024, 19:37 5
Футбол
«Твоя дочь прости*утка?» Поворознюк – бывшему пресс-атташе сборной Украины
«Твоя дочь прости*утка?» Поворознюк – бывшему пресс-атташе сборной Украины
11.09.2024, 20:49 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем