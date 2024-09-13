Вингер Барселоны – игрок месяца в Ла Лиге
Награда досталась Рафинье Диасу
Лучшим игроком августа в испанской Ла Лиге был признан бразильский вингер «Барселоны» Рафинья Диас.
В августе на счету 27-летнего игрока сборной Бразилии 3 гола и 2 ассиста в 4 матчах за «Барселону». Каталонцы с четырьмя победами в четырех матчах лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.
Награда лучшему тренеру месяца в Ла Лиге также отправилась в «Барселону», немецкому специалисту Хансу Дитеру Флику.
Ранее сообщалось о том, что Рафинья получил выгодное предложение из Саудовской Аравии от «Аль-Хиляля».
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