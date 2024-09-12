Звезда Барселоны получил мега-предложение из Саудовской Аравии

Саудовский «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно серьезно интересовался бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, клуб с Ближнего Востока предлагал 27-летнему футболисту контракт на 4 сезона с зарплатой 25 миллионов евро в год, но игрок отказался от больших денег в пользу «Барселоны».

В этой кампании Рафинья провел 3 матча в чемпионате Испании, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее Рафинья назвал свою цель на Лигу чемпионов 2024/25.