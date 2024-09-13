Два итальянских топ-клуба нацелились на звезду Ливерпуля

Сразу два итальянских топ-клуба, миланский «Интер» и туринский «Ювентус», проявляют интерес к звездному центральному защитнику «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджилу Ван Дейку. Об этом сообщают британские СМИ.

Контракт ван Дейка с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года. «Интер» и «Ювентус» рассчитывают подписать 33-летнего капитана «Красных» на правах свободного агента, заключив предварительный контракт в январе следующего года.

Ранее сообщалось о том, что ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем».