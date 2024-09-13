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Италия
13 сентября 2024, 18:04 | Обновлено 13 сентября 2024, 18:10
387
0

Два итальянских топ-клуба нацелились на звезду Ливерпуля

«Интер» и «Ювентус» интересуются Вирджилом ван Дейком

13 сентября 2024, 18:04 | Обновлено 13 сентября 2024, 18:10
387
0
Два итальянских топ-клуба нацелились на звезду Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Сразу два итальянских топ-клуба, миланский «Интер» и туринский «Ювентус», проявляют интерес к звездному центральному защитнику «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджилу Ван Дейку. Об этом сообщают британские СМИ.

Контракт ван Дейка с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года. «Интер» и «Ювентус» рассчитывают подписать 33-летнего капитана «Красных» на правах свободного агента, заключив предварительный контракт в январе следующего года.

Ранее сообщалось о том, что ван Дейк хочет продлить контракт с «Ливерпулем».

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Интер Милан Ювентус трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ свободный агент
Олег Дидух Источник: Give me Sport
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