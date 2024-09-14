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Англия
14 сентября 2024, 01:11 |
471
3

Боссы Манчестер Сити определили, кто заменит Гвардиолу, если он уйдет

Каталонский клуб может возглавить Мичел

14 сентября 2024, 01:11 |
471
3
Боссы Манчестер Сити определили, кто заменит Гвардиолу, если он уйдет
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел Санчес

Именитый испанский тренер Жузеп Гвардиола может покинуть английский «Манчестер Сити» после завершения сезона 2024/25. У Гвардиолы завершается контракт.

По информации Give Me Sport, руководство «горожан» определилось с тренером, который заменит Гвардиолу, если испанец не захочет продлевать контракт. Наиболее вероятная замена Жузепа – Мичел Санчес, который сейчас тренирует «Жирону». Отметим, что контракт Мичела с «Жироной» действует до лета 2026 года.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола назвал клуб, которого он опасается в Английской Премьер-лиге.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Манчестер Сити назначение тренера
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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Saar
МС - каталонський клуб??!!! Автори - пздц
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BATI-GOOOOOL
Може Ротань....))
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