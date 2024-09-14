Боссы Манчестер Сити определили, кто заменит Гвардиолу, если он уйдет

Именитый испанский тренер Жузеп Гвардиола может покинуть английский «Манчестер Сити» после завершения сезона 2024/25. У Гвардиолы завершается контракт.

По информации Give Me Sport, руководство «горожан» определилось с тренером, который заменит Гвардиолу, если испанец не захочет продлевать контракт. Наиболее вероятная замена Жузепа – Мичел Санчес, который сейчас тренирует «Жирону». Отметим, что контракт Мичела с «Жироной» действует до лета 2026 года.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола назвал клуб, которого он опасается в Английской Премьер-лиге.