Гвардиола назвал опасного соперника для Ман Сити в АПЛ
Испанец отдал должное «Ньюкаслу»
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола назвал клуб, который он опасается в Английской Премьер-лиге.
«Ньюкасл» вернется. В этом сезоне у них нет еврокубков. У них будет потрясающая энергия и физическая подготовка, ведь они играют всего один матч в неделю. Мы будем опасаться матчей с ними», – заявил Гвардиола.
Напомним, «Манчестер Сити» в новом чемпионате Англии сезона 2024/2025 стартовал с победы 2:0 над «Челси».
Ранее сообщалось, что норвежец Эрлинг Холанд отметился неприятным достижением в игре против «пенсионеров».
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