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Англия
23 августа 2024, 08:41 | Обновлено 23 августа 2024, 08:48
727
0

Гвардиола назвал опасного соперника для Ман Сити в АПЛ

Испанец отдал должное «Ньюкаслу»

23 августа 2024, 08:41 | Обновлено 23 августа 2024, 08:48
727
0
Гвардиола назвал опасного соперника для Ман Сити в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола назвал клуб, который он опасается в Английской Премьер-лиге.

«Ньюкасл» вернется. В этом сезоне у них нет еврокубков. У них будет потрясающая энергия и физическая подготовка, ведь они играют всего один матч в неделю. Мы будем опасаться матчей с ними», – заявил Гвардиола.

Напомним, «Манчестер Сити» в новом чемпионате Англии сезона 2024/2025 стартовал с победы 2:0 над «Челси».

Ранее сообщалось, что норвежец Эрлинг Холанд отметился неприятным достижением в игре против «пенсионеров».

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Манчестер Сити Жузеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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