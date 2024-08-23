Гвардиола назвал опасного соперника для Ман Сити в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола назвал клуб, который он опасается в Английской Премьер-лиге.

«Ньюкасл» вернется. В этом сезоне у них нет еврокубков. У них будет потрясающая энергия и физическая подготовка, ведь они играют всего один матч в неделю. Мы будем опасаться матчей с ними», – заявил Гвардиола.

Напомним, «Манчестер Сити» в новом чемпионате Англии сезона 2024/2025 стартовал с победы 2:0 над «Челси».

Ранее сообщалось, что норвежец Эрлинг Холанд отметился неприятным достижением в игре против «пенсионеров».