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Англия
19 августа 2024, 10:32 | Обновлено 19 августа 2024, 10:42
581
0

Холанд отметился неприятным достижением в игре против Челси

Эрлинг сделал то, чего игроки команд Гвардиолы еще не делали

19 августа 2024, 10:32 | Обновлено 19 августа 2024, 10:42
581
0
Холанд отметился неприятным достижением в игре против Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В воскресенье, 18 августа, в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги сошлись «Челси» и «Манчестер Сити».

Игра, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».

Эрлинг Холанд стал автором трех точных передач (всего — 8) за 90 минут игры и установил антирекорд.

Показатель норвежца – исторический минимум для футболистов из команд Жузепа Гвардиолы при 90 минутах за матч.

Также Холанд выиграл 2 воздушные дуэли из двух, нанес 2 удара в створ и предпринял 1 обводку.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд провел 100 матч за «Манчестер Сити» и отметил юбилей голом.

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Эрлинг Холанд чемпионат Англии по футболу Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Челси - Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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