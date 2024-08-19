Холанд отметился неприятным достижением в игре против Челси
Эрлинг сделал то, чего игроки команд Гвардиолы еще не делали
В воскресенье, 18 августа, в матче 1-го тура Английской Премьер-лиги сошлись «Челси» и «Манчестер Сити».
Игра, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».
Эрлинг Холанд стал автором трех точных передач (всего — 8) за 90 минут игры и установил антирекорд.
Показатель норвежца – исторический минимум для футболистов из команд Жузепа Гвардиолы при 90 минутах за матч.
Также Холанд выиграл 2 воздушные дуэли из двух, нанес 2 удара в створ и предпринял 1 обводку.
Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд провел 100 матч за «Манчестер Сити» и отметил юбилей голом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После трех туров в топ-3 входят команды Александрия, Шахтер и Динамо
Артем сыграл первый официальный матч за римский клуб