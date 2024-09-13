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  4. Только два игрока. Лунин лидирует в Реале по сроку контракта
Испания
13 сентября 2024, 18:12 |
637
2

Только два игрока. Лунин лидирует в Реале по сроку контракта

Только Лунин и Эндрик имеют договоры до 2030 года

13 сентября 2024, 18:12 |
637
2
Только два игрока. Лунин лидирует в Реале по сроку контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» объявил о новом контракте вратаря Андрея Лунина, который теперь имеет соглашение до середины 2030 года. Только два игрока в первой команде имеют такие длительные контракты – кроме украинца это бразильский форвард Эндрик.

Конкурент Лунина, Тибо Куртуа, имеет договор до середины 2026 года.

Сроки контрактов игроков первой команды «Реала»

2025: Менди, Карвахаль, Модрич, Васкес.

2026: Куртуа, Рюдигер, Алаба.

2027: Винисиус, Браим Диас, Фран Гарсия, Себальос.

2028: Родриго, Тчуамени, Милитао.

2029: Мбаппе, Камавинга, Беллингем, Вальверде, Гюлер.

2030: Лунин, Эндрик.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Эндрик Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
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Хто хвилювався, що доведеться жити у світі без новин про Луніна? Незабаром менш важлива, але все ж цікава стаття "Лунін лідирує в Реалі за зростом."
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