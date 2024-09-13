Только два игрока. Лунин лидирует в Реале по сроку контракта
Только Лунин и Эндрик имеют договоры до 2030 года
«Реал» объявил о новом контракте вратаря Андрея Лунина, который теперь имеет соглашение до середины 2030 года. Только два игрока в первой команде имеют такие длительные контракты – кроме украинца это бразильский форвард Эндрик.
Конкурент Лунина, Тибо Куртуа, имеет договор до середины 2026 года.
Сроки контрактов игроков первой команды «Реала»
2025: Менди, Карвахаль, Модрич, Васкес.
2026: Куртуа, Рюдигер, Алаба.
2027: Винисиус, Браим Диас, Фран Гарсия, Себальос.
2028: Родриго, Тчуамени, Милитао.
2029: Мбаппе, Камавинга, Беллингем, Вальверде, Гюлер.
2030: Лунин, Эндрик.
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