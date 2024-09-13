Только два игрока. Лунин лидирует в Реале по сроку контракта

«Реал» объявил о новом контракте вратаря Андрея Лунина, который теперь имеет соглашение до середины 2030 года. Только два игрока в первой команде имеют такие длительные контракты – кроме украинца это бразильский форвард Эндрик.

Конкурент Лунина, Тибо Куртуа, имеет договор до середины 2026 года.

Сроки контрактов игроков первой команды «Реала»

2025: Менди, Карвахаль, Модрич, Васкес.

2026: Куртуа, Рюдигер, Алаба.

2027: Винисиус, Браим Диас, Фран Гарсия, Себальос.

2028: Родриго, Тчуамени, Милитао.

2029: Мбаппе, Камавинга, Беллингем, Вальверде, Гюлер.

2030: Лунин, Эндрик.