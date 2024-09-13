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  4. Даниэль Цукерман – Виталий Сачко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Дэвиса
13 сентября 2024, 17:25 |
131
0

Даниэль Цукерман – Виталий Сачко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка Дэвиса

13 сентября 2024, 17:25 |
131
0
Даниэль Цукерман – Виталий Сачко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Даниэль Цукерман и Виталий Сачко

13 сентября начнется матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины.

Во втором матче первый номер украинцев Виталий Сачко (№386 ATP) сразится против второго номера израильтян Даниэля Цукермана (№508 АТР). Ориентировочное начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первыми на корт выйдут Александр Овчаренко (№416 ATP) и Ишай Олиэль (№463 АТР).

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сборная Украины по теннису смотреть онлайн Израиль - Украина Кубок Дэвиса-2024 Виталий Сачко Даниэль Цукерман
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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