Даниэль Цукерман – Виталий Сачко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 сентября начнется матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Израиля и Украины.

Во втором матче первый номер украинцев Виталий Сачко (№386 ATP) сразится против второго номера израильтян Даниэля Цукермана (№508 АТР). Ориентировочное начала поединка – 20:00 по Киеву.

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Первыми на корт выйдут Александр Овчаренко (№416 ATP) и Ишай Олиэль (№463 АТР).

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