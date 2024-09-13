Украина. Премьер лига13 сентября 2024, 16:59 |
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Оболонь – Александрия. Стали известны стартовые составы
Команды открывают шестой тур УПЛ
13 сентября 2024, 16:59 |
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Сегодня, 13 сентября «Оболонь» в стартовом матче шестого тура УПЛ в Киеве примет «Александрию». Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Оболонь»: Федоривский, Стасюк, Карась, Приймак, Грисьо, Витенчук, Слободян, Черненко, Суханов, Мединский, Тарануха
«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко, Калюжный, Шостак, Ковалец, Шулянский, Безерра, Филиппов
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