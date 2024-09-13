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  4. Оболонь – Александрия. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
13 сентября 2024, 16:59 |
158
0

Оболонь – Александрия. Стали известны стартовые составы

Команды открывают шестой тур УПЛ

13 сентября 2024, 16:59 |
158
0
Оболонь – Александрия. Стали известны стартовые составы
ФК Оболонь

Сегодня, 13 сентября «Оболонь» в стартовом матче шестого тура УПЛ в Киеве примет «Александрию». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Оболонь»: Федоривский, Стасюк, Карась, Приймак, Грисьо, Витенчук, Слободян, Черненко, Суханов, Мединский, Тарануха

«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко, Калюжный, Шостак, Ковалец, Шулянский, Безерра, Филиппов

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Оболонь Киев Александрия Оболонь - Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: УПЛ-ТВ
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