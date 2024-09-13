Оболонь – Александрия. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 13 сентября «Оболонь» в стартовом матче шестого тура УПЛ в Киеве примет «Александрию». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Оболонь»: Федоривский, Стасюк, Карась, Приймак, Грисьо, Витенчук, Слободян, Черненко, Суханов, Мединский, Тарануха

«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко, Калюжный, Шостак, Ковалец, Шулянский, Безерра, Филиппов