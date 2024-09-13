Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Довбик похож на Холанда»
Скандальный форвард – об игроке сборной Украины
Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли поделился своим мнением относительно форварда сборной Украины и «Ромы» Артема Довбика:
«С точки зрения типологии, я бы сказал, что Довбик похож на Холанда по манере и злости, с которой он атакует. У него такой стиль, он не очень скоординирован, но видно, что это сильный нападающий, который умеет забивать голы из пределов штрафной площади. Количество таких голов будет выражаться двузначными цифрами».
Ранее сообщалось о том, что Балотелли получил предложение от «Сан-Диего».
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