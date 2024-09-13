Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Довбик похож на Холанда»

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли поделился своим мнением относительно форварда сборной Украины и «Ромы» Артема Довбика:

«С точки зрения типологии, я бы сказал, что Довбик похож на Холанда по манере и злости, с которой он атакует. У него такой стиль, он не очень скоординирован, но видно, что это сильный нападающий, который умеет забивать голы из пределов штрафной площади. Количество таких голов будет выражаться двузначными цифрами».

Ранее сообщалось о том, что Балотелли получил предложение от «Сан-Диего».