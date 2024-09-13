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  4. Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Довбик похож на Холанда»
Италия
13 сентября 2024, 16:47 |
373
0

Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Довбик похож на Холанда»

Скандальный форвард – об игроке сборной Украины

13 сентября 2024, 16:47 |
373
0
Марио БАЛОТЕЛЛИ: «Довбик похож на Холанда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Балотелли

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли поделился своим мнением относительно форварда сборной Украины и «Ромы» Артема Довбика:

«С точки зрения типологии, я бы сказал, что Довбик похож на Холанда по манере и злости, с которой он атакует. У него такой стиль, он не очень скоординирован, но видно, что это сильный нападающий, который умеет забивать голы из пределов штрафной площади. Количество таких голов будет выражаться двузначными цифрами».

Ранее сообщалось о том, что Балотелли получил предложение от «Сан-Диего».

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Олег Дидух Источник: Twitch
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