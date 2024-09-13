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  4. Манчестер Сити более чем на месяц потерял защитника
Англия
13 сентября 2024, 16:40 |
247
0

Манчестер Сити более чем на месяц потерял защитника

Натан Аке получил травму в матче Лиги наций

13 сентября 2024, 16:40 |
247
0
Манчестер Сити более чем на месяц потерял защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Натан Аке

«Манчестер Сити» из-за травмы как минимум на месяц потерял защитника Натана Аке. Об этом сообщил главный тренер команды Жузеп Гвардиола.

У Аке диагностировали повреждение сухожилия, которое он получил в матче за сборную Нидерландов против Германии в Лиге наций (ничья 2:2). Ожидается, что 29-летний игрок пропустит как минимум 7 матчей «Манчестер Сити» и вернется уже после следующего, октябрьского перерыва на матчи национальных сборных.

В нынешнем сезоне Аке принял участие в двух матчах за «Манчестер Сити», но суммарно провел на поле лишь три минуты.

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Натан Аке Манчестер Сити травма
Олег Дидух Источник: The Athletic
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