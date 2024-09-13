Манчестер Сити более чем на месяц потерял защитника

«Манчестер Сити» из-за травмы как минимум на месяц потерял защитника Натана Аке. Об этом сообщил главный тренер команды Жузеп Гвардиола.

У Аке диагностировали повреждение сухожилия, которое он получил в матче за сборную Нидерландов против Германии в Лиге наций (ничья 2:2). Ожидается, что 29-летний игрок пропустит как минимум 7 матчей «Манчестер Сити» и вернется уже после следующего, октябрьского перерыва на матчи национальных сборных.

В нынешнем сезоне Аке принял участие в двух матчах за «Манчестер Сити», но суммарно провел на поле лишь три минуты.