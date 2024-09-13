Испания13 сентября 2024, 16:45 |
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ВИДЕО. «Hala Madrid». Лунин оценил новый контракт с Реалом
Игрок оформил долгосрочное соглашение
13 сентября 2024, 16:45 |
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В пятницу «Реал» объявил о новом контракте с украинским вратарем Андреем Луниным, который получил договор до лета 2030 года. Минувший договор игрока истекал летом 2025 года.
Лунин на испанском обратился к фанам мадридской команды.
«Я очень счастлив продлить контракт с «Реалом» до 2030 года. Как и всегда, я благодарен вам за поддержку. Hala Madrid», – сказал Лунин.
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