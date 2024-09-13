Италия13 сентября 2024, 15:58 |
446
0
Хавбек Ромы отказался переходить в Галатасарай
Никола Залевски останется в Италии
13 сентября 2024, 15:58 |
446
0
Полузащитник «Ромы» и сборной Польши Никола Залевски отказался от перехода в стамбульский «Галатасарай». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его информации, клубы между собой согласовали все условия трансфера, «Рома» должна была получить за своего игрока примерно 13 миллионов евро. Однако «Галатасараю» так и не удалось убедить Залевски перебраться в Турцию.
В конце августа Залевски отклонил предложение от «ПСВ». Контракт хавбека с «Ромой» действует до лета 2025 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 сентября 2024, 14:55 1
Поединок состоится 13 сентября в 21:30 по Киеву
Биатлон | 12 сентября 2024, 17:34 8
У россиян отобрали золото мужской эстафеты в биатлоне
Футбол | 13.09.2024, 00:10
Футбол | 13.09.2024, 07:24
Футбол | 13.09.2024, 10:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.09.2024, 11:19 18
12.09.2024, 09:57 5
11.09.2024, 19:51 3
11.09.2024, 23:35 29
12.09.2024, 17:45 5
Хоккей
12.09.2024, 14:39 23
11.09.2024, 17:55 55