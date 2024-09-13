Хавбек Ромы отказался переходить в Галатасарай

Полузащитник «Ромы» и сборной Польши Никола Залевски отказался от перехода в стамбульский «Галатасарай». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, клубы между собой согласовали все условия трансфера, «Рома» должна была получить за своего игрока примерно 13 миллионов евро. Однако «Галатасараю» так и не удалось убедить Залевски перебраться в Турцию.

В конце августа Залевски отклонил предложение от «ПСВ». Контракт хавбека с «Ромой» действует до лета 2025 года.