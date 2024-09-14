Не Ван Дейк, не Рюдигер. Назван лучший защитник в мире на данный момент
Признание получил Уильям Салиба
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших защитников в мире.
Первую позицию в рейтинге занимает французский центрбек «Арсенала» Уильям Салиба. За ним разместились голландец Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» и немецкий защитник Антонио Рюдигер из мадридского «Реала».
На четвертой позиции разместился Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля», за ним идет португалец Рубен Диаш, который защищает цвета «Манчестер Сити».
В топ-10 рейтинга попали также Йошко Гвардиол, Габриэль, Микки ван де Вен, Алессандро Бастони и Альфонсо Дэвис.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
18 лучших защитников в мире по версии Give Me Sport
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