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14 сентября 2024, 00:33 | Обновлено 14 сентября 2024, 01:00
281
0

Не Ван Дейк, не Рюдигер. Назван лучший защитник в мире на данный момент

Признание получил Уильям Салиба

14 сентября 2024, 00:33 | Обновлено 14 сентября 2024, 01:00
281
0
Не Ван Дейк, не Рюдигер. Назван лучший защитник в мире на данный момент
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших защитников в мире.

Первую позицию в рейтинге занимает французский центрбек «Арсенала» Уильям Салиба. За ним разместились голландец Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» и немецкий защитник Антонио Рюдигер из мадридского «Реала».

На четвертой позиции разместился Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля», за ним идет португалец Рубен Диаш, который защищает цвета «Манчестер Сити».

В топ-10 рейтинга попали также Йошко Гвардиол, Габриэль, Микки ван де Вен, Алессандро Бастони и Альфонсо Дэвис.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

18 лучших защитников в мире по версии Give Me Sport

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Вильям Салиба Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд Рубен Диаш Антонио Рюдигер Йошко Гвардиол Микки ван де Вен Алессандро Бастони Альфонсо Дэвис
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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