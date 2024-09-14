Не Ван Дейк, не Рюдигер. Назван лучший защитник в мире на данный момент

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших защитников в мире.

Первую позицию в рейтинге занимает французский центрбек «Арсенала» Уильям Салиба. За ним разместились голландец Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» и немецкий защитник Антонио Рюдигер из мадридского «Реала».

На четвертой позиции разместился Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля», за ним идет португалец Рубен Диаш, который защищает цвета «Манчестер Сити».

В топ-10 рейтинга попали также Йошко Гвардиол, Габриэль, Микки ван де Вен, Алессандро Бастони и Альфонсо Дэвис.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

18 лучших защитников в мире по версии Give Me Sport