ФОТО. Свитолина встретилась с Еленой Зеленской на Саммите первых леди

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина посетила 4-ый Саммит первых леди и джентльменов, посвященный защите детей, где встретилась с Еленой Зеленской.

Темой Саммита была защита детей в условиях войны, а также в школе, семье, школе и киберпространстве.

«Я глубоко признательна первой леди Елене Зеленской за приглашение и возможность обратиться к важнейшим проблемам депортации украинских детей. Как украинский профессиональный спортсмен, я хотела бы рассказать вам о наших спортивных достижениях, планах на будущее и о том, как мы хотим развивать и продвигать спорт в Украине. Но сегодня я не в состоянии говорить об этом. Большая трагедия делает все это невозможным, потому что без детей нет будущего. Ни один план не сработает, ни одна мечта не сбудется...», – написала Элина.

Вчера Свитолиной исполнилось 30 лет.