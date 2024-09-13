Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Свитолина встретилась с Еленой Зеленской на Саммите первых леди
Другие новости
13 сентября 2024, 15:30 | Обновлено 13 сентября 2024, 15:36
1599
2

ФОТО. Свитолина встретилась с Еленой Зеленской на Саммите первых леди

Элина помогает привлечь внимание мировой общественности к проблеме депортации украинских детей

13 сентября 2024, 15:30 | Обновлено 13 сентября 2024, 15:36
1599
2
ФОТО. Свитолина встретилась с Еленой Зеленской на Саммите первых леди
Инстаграм Элины Свитолиной

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина посетила 4-ый Саммит первых леди и джентльменов, посвященный защите детей, где встретилась с Еленой Зеленской.

Темой Саммита была защита детей в условиях войны, а также в школе, семье, школе и киберпространстве.

«Я глубоко признательна первой леди Елене Зеленской за приглашение и возможность обратиться к важнейшим проблемам депортации украинских детей. Как украинский профессиональный спортсмен, я хотела бы рассказать вам о наших спортивных достижениях, планах на будущее и о том, как мы хотим развивать и продвигать спорт в Украине. Но сегодня я не в состоянии говорить об этом. Большая трагедия делает все это невозможным, потому что без детей нет будущего. Ни один план не сработает, ни одна мечта не сбудется...», – написала Элина.

Вчера Свитолиной исполнилось 30 лет.

По теме:
ВИДЕО. Присоединились сборники. Шахтер провел тренировку на Арене Львов
ФОТО. Сборная Украины по футзалу провела первую тренировку в Узбекистане
ФОТО. Удачи, легенда. Бригада ВСУ поздравила Свитолину
Элина Свитолина фото
Владимир Клепач Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Другие виды | 12 сентября 2024, 20:25 3
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру

Ярослава нацелена еще минимум на 10 лет выступлений

Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Футбол | 13 сентября 2024, 13:30 31
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро

В команде Сергея Реброва на турнире в Германии было не все нормально с дисциплиной

Не Рафа. Дядя Надаля назвал лучшего теннисиста из Большой тройки
Теннис | 12.09.2024, 17:45
Не Рафа. Дядя Надаля назвал лучшего теннисиста из Большой тройки
Не Рафа. Дядя Надаля назвал лучшего теннисиста из Большой тройки
ВИДЕО. Остапенко вылетела с турнира в Гвадалахаре, упустив четыре матчбола
Теннис | 13.09.2024, 16:04
ВИДЕО. Остапенко вылетела с турнира в Гвадалахаре, упустив четыре матчбола
ВИДЕО. Остапенко вылетела с турнира в Гвадалахаре, упустив четыре матчбола
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Футбол | 13.09.2024, 00:10
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Диванний Експерт
А хто це поряд із Світоліною? 🤨 Це та дама , яка в 2014 році закликала в соціальних мережах повідомляти про пересування ЗСУ?🧐
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
Экс-футболист прокомментировал бросок пластиковым стаканчиком в Ярмоленко
12.09.2024, 15:35 10
Футбол
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
12.09.2024, 09:57 5
Футбол
Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги
Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги
12.09.2024, 03:02 4
Футбол
Стародубцева в Тунисе одержала самую высокорейтинговую победу в карьере
Стародубцева в Тунисе одержала самую высокорейтинговую победу в карьере
11.09.2024, 23:35 29
Теннис
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
11.09.2024, 17:55 55
Футбол
Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
12.09.2024, 14:25 16
Теннис
«Решение принято». В НХЛ рассказали, допустят ли россию на Олимпиаду-2026
«Решение принято». В НХЛ рассказали, допустят ли россию на Олимпиаду-2026
11.09.2024, 16:10
Хоккей
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
Не Усик, не Фьюри. Джошуа назвал лучшего боксера в мире
12.09.2024, 08:08 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем