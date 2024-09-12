«Вхожу в новое десятилетие с волнением». Свитолина празднует день рождения

12 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина празднует день рождения. Сегодня ей исполнилось 30 лет.

«Вступаю в новое десятилетие с благодарностью и волнением.

Друзья мои. Мне невероятно приятно получать ваши поздравления. А ваши подарки предлагаю конвертировать в поддержку моего фонда и детей, живущих и тренирующихся в Украине в это сверхсложное для украинского спорта время», – написала Элина.

Отметим, что Свитолина второй раз подряд досрочно завершила теннисный сезон после Открытого чемпионата США из-за травм. Сейчас она занимает 28 строчку мирового рейтинга. В этом году Элина сыграла 45 матчей, из которых выиграла 28, а также дошла до финала на турнире в Окленде.

В целом Элина Свитолина – наиболее успешная теннисистка в истории украинского тенниса, экс-третья ракетка мира. На ее счету 17 титулов WTA и более 24 миллионов долларов призовых.