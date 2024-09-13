Экс-лидер Зари травмировался, играя за любителей

Как стало известно Sport.ua, бывший капитан перволиговой «Буковины» 32-летний Игорь Чайковский, который в июне покинул команду, решил, что еще рано вешать бутсы на гвоздь.

По информации нашего источника, опорный полузащитник, который в свое время был лидером «Зари», выступал за сборные Украины всех возрастов, продолжил карьеру в любительской «Фазенде» – победителе первенства Черновицкой области. Однако уже в стартовом матче травмировался и в следующих двух турах не выходил на поле.

В то же время известный бомбардир 33-летний Василий Палагнюк, который в июле последним из воспитанников черновицкого футбола вынужден был покинуть «Буковину», еще в поисках нового клуба. Нападающий, у которого статус свободного агента, уже отклонил предложения от двух украинских команд мастеров.

Ранее мы сообщали, что в субботу, 14 сентября, в 15:30 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» Луганск и «Динамо» Киев.