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13 сентября 2024, 14:54 | Обновлено 13 сентября 2024, 15:17
765
1

Экс-лидер Зари травмировался, играя за любителей

Игорь Чайковский решил, что еще рано вешать бутсы на гвоздь

13 сентября 2024, 14:54 | Обновлено 13 сентября 2024, 15:17
765
1
Экс-лидер Зари травмировался, играя за любителей
ФК Заря. Игорь Чайковский

Как стало известно Sport.ua, бывший капитан перволиговой «Буковины» 32-летний Игорь Чайковский, который в июне покинул команду, решил, что еще рано вешать бутсы на гвоздь.

По информации нашего источника, опорный полузащитник, который в свое время был лидером «Зари», выступал за сборные Украины всех возрастов, продолжил карьеру в любительской «Фазенде» – победителе первенства Черновицкой области. Однако уже в стартовом матче травмировался и в следующих двух турах не выходил на поле.

В то же время известный бомбардир 33-летний Василий Палагнюк, который в июле последним из воспитанников черновицкого футбола вынужден был покинуть «Буковину», еще в поисках нового клуба. Нападающий, у которого статус свободного агента, уже отклонил предложения от двух украинских команд мастеров.

Ранее мы сообщали, что в субботу, 14 сентября, в 15:30 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» Луганск и «Динамо» Киев.

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Игорь Чайковский травма инсайд Фазенда Черновцы чемпионат Украины по футболу среди аматоров Василий Палагнюк свободный агент
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 1
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Толян
Уже читая заголовок, не заходя даже на новость, понимал, что этот галимый сайт ничего иного не умеет, кроме как писать гавно заголовки. Вы че реально думаете, что все такие подумают про Герреро и побежат читать статью?
Ну и ущербные, наймите лучше толкового редактора.
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